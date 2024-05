Wild Cards: Canadese detectiveserie krijgt een tweede seizoen

Goed nieuws voor de liefhebbers van het eerste seizoen van Wild Cards: er is een tweede seizoen van de Canadese politieserie in de maak bij The CW. De nieuwe reeks krijgt dertien afleveringen en dat zijn er drie meer dan het afgelopen seizoen. Wild Cards volgt de aan lager wal geraakte detective Cole Ellis (Giacoma Gianniotti), die wordt gekoppeld aan de in hechtenis genomen oplichter Max Mitchell (Vanessa Morgan). Door samen te werken maakt Cole kans om zijn oude baan terug te krijgen, terwijl Max de mogelijkheid krijgt om haar celstraf te ontlopen. Jason Priestley (Private Eyes) vertolkt een bijrol als de in de gevangenis opgesloten vader van Max. Het eerste seizoen van Wilds Cards ging in maart van dit jaar op de Nederlandse televisie in première op Net5. In de finale van de reeks onthulde Max informatie te hebben over de dood van de partner van Cole, waarmee de deur naar een vervolg al werd opengezet.