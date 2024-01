Wil: Belgische oorlogsfilm verschijnt eind januari op Netflix

Het drama over twee agenten in het Antwerpen van 1942 werd gemaakt door Tim Mielants, die verschillende afleveringen van Peaky Blinders regisseerde.

Het Belgische oorlogsdrama Wil is vanaf 31 januari te zien op Netflix, nadat de film vorig jaar september in de bioscoop verscheen. Wil speelt zich af 1942 en volgt de jonge hulpagenten Wil (Stef Aerts) en Lode (Matteo Simoni). Ze worden gedwongen mee te werken aan de klopjacht op Joden in Antwerpen, maar tegelijk steunen ze ook het verzet. Te midden van alle chaos en geweld valt Wil valt als een blok voor de charmes van Lode’s zus Yvette (Annelore Crollet), maar een tegenstrijdige cocktail van emoties brengt hem aan de rand van de afgrond. Wil is gebaseerd op het boek van Jeroen Olyslaegers. De regie was in handen van Tim Mielants (Peaky Blinders), die het scenario schreef samen met Carl Joos (De zaak Alzheimer).