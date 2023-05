Wiet-komedie van Chuck Lorre en Kathy Bates gaat naar Netflix • Nieuws • 15-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De man achter succesvolle CBS-sitcoms als Two and a Half Men en The Big Bang Theory doet het nu met Netflix. De streamingdienst bestelt 20 afleveringen van Chuck Lorre's Disjointed, waarin de hoofdrol is weggelegd voor Kathy Bates (About Schmidt, Misery).

Lorre pende de komedie samen met voormalig Daily Show-schrijver David Javerbaum. De serie draait om een levenslange voorstander van de legalisering van marihuana (Bates), die zelf de trotse eigenaar is van een dispensarium waar de softdrug wordt verspreid. De actrice was op televisie eerder te zien in onder meer American Horror Story en het komische The Office. Ook won ze in 2012 een Emmy voor haar gastrolletje in Two and a Half Men.

Lorre’s Disjointed was begin dit jaar al een erg gewild project onder tv-zenders, maar nu trekt Netflix aan het langste eind. Alle overige rollen – Bates’ personage heeft verschillende werknemers en een zoon van in de twintig – moeten nog gecast worden. Overigens zijn er nog meer series over de legale verspreiding van marihuana in ontwikkeling. Zo werkt Kevin Smith (Clerks) aan de serie Hollyweed, waarin hij te zien is met Donnell Rawlings (Chappelle's Show), terwijl Margaret Cho voor Amazon bezig is met de komische dramaserie Highland.