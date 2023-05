Wie is de Mol S17: Jeroen is De Mol • NPO , TV • 14-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie wil weten wie De Mol is dit jaar, kijkt naar de karaktereigenschappen van de kandidaten. En niet naar de verborgen hints.

De huispsycholoog van Wie is de Mol , Kas Stuyf, legt in dit artikel uit waar een ideale mol aan moet voldoen. ‘In hoeverre is iemand stressbestendig? Kan iemand liegen alsof het gedrukt staat? Zulke eigenschappen testen we vooraf. Als Mol heb je het minste last van het onbetrouwbare karakter van het spel, maar het is een eenzame rol.’ Stuyf denkt mee over de ideale mol en checkt iedere kandidaat dus op deze karaktereigenschappen. Hiermee kunnen we dus Roos Schlikker afstrepen, als mol, niet dan? Mijn hemel, dat verhaal om haar vrijstelling te maskeren! Of acteerde de columniste nou heel erg goed dat ze zo slecht loog?

Er is nog een belangrijke karaktereigenschap waaraan een mol moet kunnen voldoen: hij moet lekker kunnen bewegen in een groep. De mol moet makkelijk contact kunnen maken, kletspraatjes kunnen maken, met iedereen overweg kunnen – het molschap is al eenzaam genoeg, uitstoting uit de groep dreigt ieder moment. Hierom zijn acteurs, anders dan kandidaten vaak denken, niet per definitie goede mollen. Acteurs kunnen goed iemand anders spelen, dat is zo. Maar acteurs (m/v) kiezen ook vaak dat vak om met hun eigen verlegenheid of sociale onhandigheid te dealen. Verlegenheid of sociale onhandigheid: killing, voor een mol. Presentatoren, die sociale handigheid als belangrijkste eigenschap hebben, zijn daardoor uitstekende mollen.

Het is dus veel slimmer om de kandidaten op die eigenschappen te checken, dan om na één aflevering al naar hints te zoeken (‘Diederik Jekel had het over “in de HOOP!”’). Extreme sociale handigheid, stressbestendigheid, en intelligent genoeg om strategisch te kunnen spelen: als je meedoet met een poule, zou ik inzetten op Jeroen Kijk in de Vegte of Jochem van Gelder. En (om te spreiden, we zijn net begonnen) nog een beetje op Imanuelle Grives.

