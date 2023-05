White Famous met Jay Pharoah heeft trailer

Zender Showtime onthulde de eerste beelden van White Famous, een nieuwe komedie met Jay Pharoah.

White Famous is losjes gebaseerd op de ervaringen van Jamie Foxx (één van de bedenkers van de serie) als beginnend stand-up comedian in Hollywood. Pharoah (bekend van zijn imitaties in Saturday Night Live ) geeft gestalte aan Floyd Mooney, een Afro-Amerikaanse komiek die begint door te breken bij het grote en voornamelijk blanke publiek. Daardoor zetten veel van zijn oude fans zo hun vraagtekens bij zijn huidige geloofwaardigheid. Foxx ontwikkelde White Famous samen met Tom Kapinos, bekend van Californication. Beide series spelen zich af in hetzelfde universum en een aantal personages uit Californication duikt ook op in White Famous. Zo is Stephen Tobolowsky opnieuw te zien als Stu Beggs.