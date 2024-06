White Collar: vervolgserie met de originele cast in de maak

De doorstart van de misdaadserie over de relatie tussen een oplichter (Matt Bomer) en een FBI-agent (Tim DeKay) is wederom afkomstig van bedenker Jeff Eastin.

De misdaadserie White Collar (2009-2014) krijgt een vervolg: bedenker Jeff Eastin vertelt aan Variety dat hij werkt aan de scripts voor nieuwe afleveringen. Acteurs Matt Bomer, Tim DeKay en Tiffany Thiessen zullen in de doorstart allemaal opnieuw te zien zijn. White Collar draaide vijf seizoenen lang om het onwaarschijnlijke partnerschap tussen oplichter Neal Caffrey (Bomer) en FBI-agent Peter Burke (DeKay). Thiessen was in de serie te zien als de vrouw van de agent. De doorstart moet het wel stellen zonder Willie Garson, die destijds in het origineel gestalte gaf aan Caffrey's kompaan Mozzie, maar volgens Eastin bevat het script een eerbetoon aan de in 2021 overleden acteur. Volgens DeKay zal de doorstart te volgen zijn voor zowel de fans van het eerste uur, als nieuwkomers die niet bekend zijn met de originele serie. Er wordt verwacht dat de nieuwe afleveringen straks bij vod-dienst Hulu terecht zullen komen, wat zou betekenen dat het vervolg hier in Nederland waarschijnlijk te zien zal zijn bij Disney.