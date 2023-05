Wheelman: Zinderende, film noir-achtige achtbaanrit • Netflix , Recensie • 23-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wheelman grossiert niet in originaliteit maar is evenwel een onvervalste actiethriller.

De geheimzinnige Wheelman, de vluchtchauffeur gespeeld door b-ster Frank Grillo, is samen met twee minstens zo geheimzinnige types op de achterbank op weg naar een bankoverval. De routineklus ontaardt in chaos wanneer Wheelman tijdens de overval gebeld wordt door de anonieme opdrachtgever: die sommeert hem zijn twee handlangers te dumpen als ze de buit in de achterbak hebben gegooid. Wheelman volgt het bevel op, en racet snel weg, met een zinderende, film noir-achtige achtbaanrit tot gevolg, grotendeels gefilmd vanachter het dashboard. Al snel blijken er meerdere louche figuren geïnteresseerd in de avondopbrengst, terwijl de chauffeur tussendoor vanuit de vluchtauto zijn dochter en (toekomstige) ex-vrouw te woord moet staan. Snel schakelen dus, letterlijk en figuurlijk.

Dat relationele gezever heeft trouwens uiteindelijk wel een doel, en doet bovenal denken aan die andere film die zich volledig afspeelt in een auto: in Locke uit 2013 moet het hoofdpersonage met spoed naar een bevalling racen. Ook het dit jaar verschenen Baby Driver komt af en toe bovendrijven, waardoor een recensent zich terecht afvroeg of er niet al genoeg van dergelijke vluchtauto-films zijn. Dat is een goed punt, Wheelman grossiert niet in originaliteit, als kijker vermoed je na luttele minuten speeltijd al dat in de zogenoemde muscle car vast een zender verborgen moet zitten – hoe kunnen ze Wheelmans locatie anders toch telkens bepalen?

Naast die oneffenheden in het scenario is Wheelman evenwel een onvervalste actiethriller: zo’n film waar je op zaterdagavond Netflix voor aanzet, met een bak popcorn op schoot. De film is een soort hedendaagse western, met een goedhartige einzelgänger die het in zijn stalen ros – een auto welteverstaan – opneemt tegen allerlei gespuis. Een gedegen vehikel voor Frank Grillo dus (pun intended), die eigenlijk dezelfde rol neerzet als in de Purge-reeks, waarin hij eveneens een loner speelt die het moet opnemen tegen de gevestigde orde. Ook over de bijrollen van Shea Whigham (Boardwalk Empire) en Garret Dillahunt (Six Feet Under) is goed nagedacht, net als de zwoele belichting, waardoor Wheelman nergens ernstig uit de bocht vliegt.

Wheelman, 20 oktober bij Netflix