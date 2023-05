Wheelman: eerste blik op actiefilm van Netflix

Frank Grillo trapt flink op het gaspedaal in de teaser voor de nieuwe Netflix-film Wheelman.

De actiethriller is het regiedebuut van de nog onbekende Jeremy Rush, die ook zelf het script schreef. Zijn hoofdrolspeler zal wellicht wat meer belletjes doen rinkelen, want Grillo had een grote rol in de laatste twee Purge-films ( waar nu een serie van in ontwikkeling is ) en speelt momenteel op tv de hoofdrol in het MMA-drama Kingdom . In Wheelman is hij te zien als de nog naamloze bestuurder van een vluchtauto, die na een bankroof verraden wordt. Met een auto vol geld en zijn familie in gevaar begint een race tegen de klok om erachter te komen wie hem erin heeft geluisd. De enige die hij nog kan vertrouwen is zijn veertienjarige dochter. Naast Grillo heeft Wheelman bijrollen voor onder anderen Caitlin Carmichael (300: Rise of an Empire) en Garret Dillahunt (Deadwood).