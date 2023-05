What About Bob? wordt nieuwe tv-pilot

De Bill Murray-film What About Bob? wordt bewerkt tot tv-serie. NBC heeft groen licht gegeven voor een proefaflevering.

In de originele film van Frank Oz uit 1991 is Murray te zien als het titelpersonage: een man die volledig in paniek raakt wanneer zijn psychiater (Richard Dreyfuss) op vakantie gaat en tijdelijk niet bereikbaar is. Bob achtervolgt de psychiater en zijn gezin tot aan hun vakantieadres, waar hij de man langzaam tot waanzin weet te drijven. De film was een succes, zowel aan de kassa als volgens de critici. Later kwam naar buiten dat Murray en Dreyfuss op de set totaal niet met elkaar overweg konden, iets dat hun relatie in de film misschien wel ten goede kwam. De nieuwe tv-versie gaat What About Barb? heten – nee, het is geen Stranger Things -spin-off – en gaat eveneens over een psychiater die maar niet van zijn patiënt los kan komen. Wel met één groot verschil: beide rollen zullen in de tv-adaptatie vertolkt worden door vrouwen.