Westworld-makers zien cross-over met Game of Thrones niet gebeuren

George R.R. Martin heeft een idee voor een cross-over tussen Westworld en Game of Thrones. Jonathan Nolan en Lisa Joy zien het echter niet gebeuren.

Het door Nolan en Joy gemaakte Westworld is een tv-adaptatie van de gelijknamige film van Michael Crichton, waarin de bezoekers van een futuristisch pretpark zich tussen de mechanische cowboys in het wilde westen kunnen wanen. In de film wordt er echter gesproken over nog meer pretparken, namelijk een Romeinse wereld en een wereld in de middeleeuwen. Tijdens een gezamenlijk etentje opperde Game of Thrones-bedenker Martin daarom bij Nolan en Joy het idee om van de middeleeuwse wereld een soort Westeros-wereld te maken, vol met robots gemodelleerd naar personages uit zijn serie. ‘Ik wil blijven geloven dat draken echt zijn!’, gaf Joy als reactie op de pitch van Martin in een interview met Entertainment Weekly. 'Ik hou van George, maar dat geloof wil ik niet laten afpakken.’ Nolan voegde daar nog aan toe: ‘George is een geweldige man en een fantastische schrijver. We zijn sowieso zeer gevleid dat hij een cross-over toe zou juichen.’