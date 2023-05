Western Godless komt in november naar Netflix

Netflix heeft de premièredatum van de westernserie Godless vastgelegd op 22 november.

Hoewel het gaat om een miniserie (zeven afleveringen en geen plannen voor een tweede seizoen) markeert Godless de eerste televisierol van Jeff Daniels, sinds het eindigen van The Newsroom in 2014. Daniels is in de serie te zien als de keiharde outlaw Frank Griffin, die samen met zijn bende wraak wil nemen op Roy Goode (Jack O’Connell uit Starred Up), een voormalige protégee die zich inmiddels tegen hem heeft gekeerd. Goode zoekt in een klein stadje onderdak bij weduwe Alice Flechter (Michelle Dockery uit Downton Abbey ). Uiteindelijk moeten ze samen de stad beschermen tegen de terreur van de bende. Godless werd geschreven en geregisseerd door Scott Frank. Steven Soderbergh, die eerder de door Frank geschreven misdaadfilm Out of Sight regisseerde, treedt aan als producent.