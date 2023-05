Wes Anderson onthult cast van nieuwe film • Nieuws • 22-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Wes Anderson maakte de cast van zijn nieuwe film Isle of Dogs bekend. Uiteraard zijn veel van de namen oude bekenden van de regisseur.

Isle of Dogs is na Fantastic Mr. Fox zijn tweede stop-motion animatiefilm. Hij gebruikte de techniek eveneens in The Life Aquatic with Steve Zissou uit 2004. De stemmencast van zijn nieuwe film wordt aangevoerd door Edward Norton (Moonrise Kingdom), die gecast is als een hond genaamd Rex. Daarnaast herenigt Anderson zich voor de film met Bob Balaban, F. Murray Abraham, Tilda Swinton, Harvey Keitel en Jeff Goldblum, die allen te zien waren in The Grand Budapest Hotel. Ook Bill Murray (Rushmore) en Frances McDormand (Moonrise Kingdom) zullen voor Isle of Dogs weer met hem samenwerken. Anderson-nieuwkomers zijn onder andere Scarlett Johansson (Lost in Translation), Bryan Cranston (Breaking Bad), Liev Schreiber (Ray Donovan), Greta Gerwig (Frances Ha), Courtney B. Vance (The People v. O.J. Simpson) en John Lennons weduwe Yoko Ono.

De film wordt momenteel opgenomen in Engeland en verschijnt in 2018 in de bioscoop. Bekijk hieronder een filmpje waarin Anderson de stemmencast aankondigt, met daarin een cameo van Edward Norton en een eerste blik op Rex.