Wes Anderson maakte korte film voor H&M

Wes Anderson (Moonrise Kingdom) nam een korte film op voor het Zweedse modeketen H&M. Bekijk de vier minuten durende reclamespot.

Het stuk heet Come Together en de hoofdrol is voor Adrien Brody, die eerder met Anderson werkte aan The Darjeeling Limited en The Grand Budapest Hotel. Elk frame van het filmpje ademt de typische Anderson-stijl, terwijl als ondersteuning muziek van John Lennon wordt gebruikt. Come Together vindt plaats tijdens de kerstdagen en speelt zich af aan boord van een rijdende trein. Brody is een conducteur die de passagiers moet vertellen dat de reis vanwege het slechte weer en een aantal technische mankementen 12 uur vertraging heeft opgelopen. Uiteraard weten de passagiers er uiteindelijk toch nog het beste van te maken. Het is overigens niet de eerste keer dat de filmmaker zich in opdracht van een bedrijf of merk waagt aan een filmproject, eerder schoot hij vertellende reclames voor onder meer American Express, AT&T, Hyundai en Prada.

Momenteel is Anderson voor het eerst sinds Fantastic Mr. Fox weer bezig met een stop-motion animatiefilm over dieren, met stemmen van Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum en Bob Balaban. Hij werkt voor het nog titelloze project ook voor het eerst samen met Breaking Bad-acteur Bryan Cranston.