De wereldsterren in Miami Vice

Als onderdeel van de vintage zondag op FOX is er elke week een aflevering van de coole politiereeks te zien. We zijn deze week bij aflevering twee van het tweede seizoen. Waarin Crockett en Tubbs de hulp van een voodoopriesteres (gespeeld door zangeres Eartha Kitt) inschakelen bij een moordonderzoek.

Wij zeggen Miami Vice en u weet het meteen weer: Sonny Crockett, Rico Tubbs, hun pokdalige chef Castillo, Trudy en Gina, neonlicht, pasteltinten, wijdvallende kleren met opgerolde mouwen, veel drugs en nog veel meer jaren 80-pop, inclusief opvallende gastrollen voor pophelden (we noemen: Frank Zappa als drugsbaas, Miles Davis als pooier, Phil Collins als oplichter en Leonard Cohen als Interpol-agent) – daar gaat het nu even niet om. Vele (thans wereldberoemde) acteurs begonnen hun carrière met een rolletje in een van de afleveringen.

Ben Stiller

In: ‘Amen… Send money’ (seizoen 4, aflevering 2)

Eerste uitzending in de VS: 2 oktober 1987



De snelle rechercheurs Sonny Crockett (Don Johnson) en Ricardo ‘Rico’ Tubbs (Philip Michael Thomas) onderzoeken in deze aflevering de wereld van de tv-dominees. Al doende belanden de twee bij de kleine oplichter Fast Eddie Felcher die in de handel van geloofsartikelen zit. Een piepjonge Ben Stiller inderdaad, die in deze aflevering slechts één (zij het best lange) scène heeft. De acteur heeft een vlassig baardje maar praat even snel en nerveus als we later van hem gewend zijn geraakt in komedies als Meet The Parents.



Bruce Willis

In: ‘No exit’ (seizoen 1, aflevering 7)

Eerste uitzending in de VS: 9 november 1984



Dat is even schrikken. In 1985 leren we Willis kennen als die guitige, kwinkslagen spuiende David Addison uit de serie Moonlighting die samen met Maddie Hayes (Cybill Shepherd) een detectivebureau genaamd Blue Moon runt. Deze eerdere Miami Vice-gastrol (die hem de rol in Moonlighting zal opleveren) zal de meeste mensen zijn ontgaan. Willis speelt – geheel in tegen die dubbele typecasting in als respectievelijk olijkerd én (na Die Hard ) als volbloed actieheld – een bijzonder onaangename wapenhandelaar die ook nog eens zijn vrouw slaat. Maar hij zit dus nog wel goed in z’n haar.

Steve Buscemi

In: ‘El Viejo’ (seizoen 3, aflevering 7)

Eerste uitzending in de VS: 7 november 1986



Een jonge Steve Buscemi (u kent hem als Enoch ‘Nucky’ Thompson uit de misdaadreeks Boardwalk Empire ) komt in deze aflevering aflopen op Crockett en Tubbs (die weer eens hun criminele alter ego’s gebruiken) op de klanken van Bon Jovi’s ‘Wanted dead or alive’. En hij rijdt voor in een (hoe jaren 80 wilt u het) DeLorean, de beroemde auto uit Back To The Future ! Dat is nog eens een entree. Hij is een tussenpersoon voor een grote drugsdealer, Mendez. In dezelfde aflevering treffen we trouwens ook countryheld Willie Nelson als dealer met een haperend hart. Die boos is op Buscemi.

Julia Roberts

In: ‘Mirror image’ (seizoen 4, aflevering 22)

Eerste uitzending in de VS: 13 augustus 1988



Twee jaar voordat ze als hoertje-met-het-gouden-hart zou doorbreken in de romantische komedie Pretty Woman heeft Julia Roberts de tikje bimbo-eske rol van Holly Wheeler in de slotaflevering van seizoen 4. Die zich meteen op onze Sonny Crockett stort. Hij is na een explosie op een boot zijn geheugen kwijt, denkt dat hij daadwerkelijk zijn undercover alter ego Sonny Burnett is en gaat aan het werk voor de kunstminnende drugsbaas Manolo. Voor wie Wheeler ook werkt. De filmster haalde onlangs in Entertainment Weekly herinneringen op aan dit tv-optreden: ‘Ik weet nog dat ik dacht: “Ik moet echt uitzoeken waar deze scène over gaat” en ik ging er echt voor zitten om mijn tekst door te nemen. Toen ik weer opkeek, was iedereen weg. Het kon echt niemand iets schelen dat ik dat wilde doorgronden. Het was afgrijselijk.’

Benicio Del Toro

In: ‘Everybody’s in showbiz’ (seizoen 3, aflevering 23)

Eerste uitzending in de VS: 1 mei 1987



In deze aflevering wordt in de eerste 5 minuten voor de beroemde leader een drugsdeal – Rico Tubbs is erbij – geript waarna de betrokken crackproducent uitroept: ‘ I want to kill them forever ’ (zoiets als: ik maak ze voorgoed van kant). Een werkelijk piepjonge en een beetje overacterende Benicio Del Toro heeft een kleine rol als de jongere broer van Mikey, een al drie keer door Sonny gearresteerde crimineel. Die nu – net uit de gevangenis – zegt gerehabiliteerd te zijn en een kleine toneelschool voor ex-gevangenen bestiert. Alleen… deze Mikey is wellicht ook een van de plegers van die aan het begin aangehaalde ripdeal.

Viggo Mortensen

In ‘Red tape’ (seizoen 3, aflevering 19)

Eerste uitzending in de VS: 11 december 1987



Een gebronsde Viggo Mortensen speelt hier agent Eddy Trumble die – helaas voor de betrokken acteur – al in de eerste vijf minuten voor de beroemde leader van de show het loodje legt. Mortensens karakterkop zoals we die kennen uit bijvoorbeeld A History Of Violence en van zijn rol als Aragorn in de Lord Of The Rings -films is er nog lekker glad maar de star power -in-potentie is er zeker.

Liam Neeson

In: ‘When Irish eyes are crying’ (seizoen 3, aflevering 1)

Eerste uitzending in de VS: 26 september 1986



Heel af en toe zien we al die getergde blik die Liam Neeson tegenwoordig als laatbloeiende actieheld laat zien in de Taken -films. In deze aflevering speelt een onbezorgder ogende Neeson (ver voor het tragische ski-ongeluk van zijn vrouw) een IRA-terrorist die nu in Miami is om vrede te prediken. Miami Vice’s Gina valt als het spreekwoordelijke blok voor hem en begint een stomende romance met hem.

Helena Bonham Carter

In: ‘Theresa’ (seizoen 3, aflevering 16)

Eerste uitzending in de VS: 13 februari 1987



Sonny Crockett is verliefd, op de Britse ehbo-dokter Theresa, in wie we een jonge, minder markant ogende Helena Bonham Carter herkennen (zeker vergeleken met haar rollen in de films van haar ex Tim Burton). Eén ding alleen: dokter Theresa is ook heroïne-junk. En bemoeilijkt het pakken van een grote dealer voor Crockett en Tubbs. Afijn. Als een van de weinigen in dit vóór-de wereldfaam-rijtje was de actrice al doorgebroken met haar hoofdrol in de Britse kostuumfilm A Room With A View. Die het ook in de VS goed deed in de bioscoop.

Chris Rock

In: ‘Missing hours’ (seizoen 4, aflevering 7)

Eerste uitzending in de VS: 13 november 1987



In hetzelfde jaar dat Chris Rock een parkeerbediende speelt in Beverly Hills Cop II heeft de jonge komiek zijn eerste tv-rolletje als archiefmedewerker Phil Carson op het Miami Vice -politiebureau. Jammer genoeg krijgt hij weinig ruimte leuk te zijn en blijkt het tevens een van de meest bizarre afleveringen van Miami Vice ooit, een soort X-files avant la lettre met James Brown als alien-achtige cultleider en Vice’s Trudy die een encounter heeft met de zanger terwijl ‘I feel good’ klinkt. Nederlandse inbreng is er van Ate de Jong ( Een vlucht regenwulpen ) die dit alles regisseert, zijn enige Miami Vice -aflevering.

