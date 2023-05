Weinsteins werken aan serie over Elvis Presley • Nieuws • 22-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Producenten Bob en Harvey Weinstein kondigden aan bezig te zijn met een miniserie over Elvis Presley. De serie moet het leven van de zanger in acht tot tien afleveringen samenvatten.

Het project wordt ontwikkeld in overeenstemming met de nabestaanden van de king of rock and roll. De makers krijgen op die manier toegang tot al zijn dagboeken, kleren en auto’s. Ze mogen zelfs komen filmen op Graceland, het landgoed van de familie Presley, waar nog nooit eerder een film of serie werd opgenomen. Het script wordt deels gebaseerd op het boek Elvis van Dave Marsh. De Weinsteins hebben volgens Deadline al een lijstje met bekende schrijver-regisseurs uit de filmwereld, die ze graag voor het project zouden willen strikken. Men verwacht dat het complete pakket vervolgens binnen een aantal weken aan geïnteresseerde tv-netwerken wordt gepresenteerd. Naast de Weinsteins is ook Elvis’ weduwe Priscilla Presley één van de producenten.

Bob en Harvey Weinstein zijn de oprichters van Miramax; een filmstudio die ze in de jaren 90 verkochten aan Disney. In 2005 richtten ze vervolgens samen The Weinstein Company (TWC) op. TWC produceerde de laatste jaren al succesvolle biopics als The Imitation Game en The King's Speech. Voor televisie is TWC momenteel tevens bezig met een adaptatie van Omerta van Mario Puzo ( The Godfather ) en een adaptatie van The Breathing Method van Stephen King ( The Dark Tower ).