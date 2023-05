Wayward Pines S02E01: vers bloed en herhaling • Fox , Serie , Recensie • 10-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Seizoen 2 heeft geen Matt Dillon of mysterie meer, maar nog wel mutanten die uit zijn op mensenvlees.

Eigenlijk was Wayward Pines bedoeld als limited event series. Tot de onheilspellende sfeer, de moeilijke blikken van Matt Dillon en de vele verrassende plotwendingen een groot succes bleken. Toen besloot Fox namelijk alsnog een nieuw seizoen te bestellen, zelfs al had de hoofdrolspeler zich in de finale op explosieve wijze opgeofferd en was het centrale mysterie over het stadje inmiddels opgelost.

Aan het begin van seizoen 2 weet iedereen dus hoe de vork in de steel steekt: het is de verre toekomst (4032), en Wayward Pines is een door wetenschapper Pilcher opgezette Ark van Noach – een laatste bastion van de mensheid in een wereld die is overgenomen door vraatzuchtige mutanten. Alleen dokter Theo Yedlin (Jason Patric), die net uit zijn hyperslaap is gehaald, weet nog van niks. Met Dillon uit beeld is het de beurt aan dit nieuwe personage om op zoek te gaan naar antwoorden, en ook hij doet dat met een autoriteitsprobleem en een huwelijkscrisis in zijn kielzog.

Wayward Pines wordt inmiddels met fascistische hand geregeerd door enkele leden van The First Generation en Ben Burke (Charlie Tahan) probeert als rebellenleider de boel te verstieren. Zo zijn er in de eerste aflevering van seizoen twee wat veranderingen aangebracht, maar voelt alles desondanks akelig bekend. Zonder nieuw mysterie om te ontrafelen zal de nadruk bovendien op de monsters en machtsspelletjes komen te liggen; en dat waren in het vorige seizoen ook al niet de sterkste elementen van de serie. Tenzij de show snel met een verbluffende wending komt, lijkt het succes van Wayward Pines ernstig in gevaar.

Vanaf 9 juni op Fox (USA)