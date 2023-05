Mozart in the Jungle S3: het wordt alleen nog maar beter • Amazon , Recensie • 17-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De onuitstaanbare 'maestro' Rodrigo is terug in het derde seizoen van deze fijne soap over de besognes van een professioneel orkest in New York.

Wat is toch de aantrekkingskracht van Mozart in the Jungle ? Drie seizoenen geleden vreesden we eigenlijk niet dat onze interesse in de onberekenbare, ongrijpbare jonge dirigent Rodrigo (Gael Garcia Bernal, vorige jaar bekroond met een Golden Blobe) zou blijven. De Zuid-Amerikaanse wervelwind veroorzaakte in het eerste jaar met zijn komst naar het New York Symphony Orchestra voor flink wat opschudding bij de orkestleden, en dankzij zijn eigengereide gedrag irritatie bij de orkesttop (onder wie zijn voorganger, een glansrol van veteraan Malcolm McDowell).

Geestelijk vaders Jason Schwartzman (ook te zien in een bijrol als journalist), Paul Weitz ( About a Boy ) en scenarist Roman Coppola ( Moonrise Kingdom ) oogstten echter in seizoen 2. Niet alleen kwam de nadruk meer te liggen op de orkestleden, met voorop de jonge maar onzekere hoboïst Hailey (Lola Kirke), cellist Cynthia en fluitist 'Union' Bob (die de dirigent voortdurend wijst op de wc-pauzes tijdens de repetitie). Maar zelfs Rodrigo zelf sloten we in ons hart na de roerige tournee aan zijn geboorteland.

Het derde seizoen van de reeks - gebaseerd op de memoires van beroepshoboïst Blair Tindall - biedt (zeker in het begin) alle ruimte om meer te weten te komen van de levens van de verschillende orkestleden. Door de impasse in de onderhandelingen met de vakbond mag het orkest voor onbepaalde tijd niet optreden. Rodrigo gebruikt de tijd voor een bezoek aan Venetië en een ontmoeting met een beroemde sopraan (Monica Bellucci), terwijl de orkestleden in hun privéleven orde op zaken stellen of wat bijverdienen als Über-chauffeur. Hailey verkent ondertussen met vallen en opstaan haar eigen ambities om wellicht ooit voor het orkest te gaan staan.

Wat ook in seizoen 3 de ruggengraat blijft vormen van de serie, is de prachtige klassieke muziek waar de hoofdpersonages vrijwel alles in hun leven voor opofferen. Kunst is hun levendoel en het wapen waarmee zij vol passie strijden tegen alle onrecht en cynisme in de wereld; waarvoor zij zichzelf, en vaak ook hun omgeving, voortdurend wegcijferen. Die noodkreet om meer aandacht voor iets dat door veel critici onterecht wordt weggehoond als een 'linkse hobby' valt alleen maar te prijzen, en doet hopen dat producent Amazon volgend jaar een vierde reeks van dit te onbekende pareltje aandurft.

Mozart in the Jungle S3, vanaf 17 februari op Amazon Prime Nederland