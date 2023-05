Wat gaan we precies zien in Radio GaGa? • TV , Feature • 23-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

'In een tot radiostudio omgebouwd caravannetje ontvangen we gasten die een verhaal vertellen over zichzelf en daarbij een liedje aanvragen.'

Eva Koreman, we kennen je van televisie al van ‘Jules Unlimited’, maar dit is iets heel anders. Wat gaan we precies zien in Radio GaGa?? Nou, ik trek samen met collega Chris Zegers naar verschillende plekken in Nederland om daar twee dagen lokale, vrolijke en ontroerende radio te maken. In een tot radiostudio omgebouwd caravannetje ontvangen we gasten die een verhaal vertellen over zichzelf en daarbij een liedje aanvragen.

Kan je een voorbeeld geven? ?We zijn bijvoorbeeld radio gaan maken bij Startblok, een woongemeenschap in Amsterdam waar 280 statushouders samenwonen met studenten. Onder deze statushouders is Brandon, een jongen die Jamaica is ontvlucht omdat homoseksualiteit daar bij wet verboden is. Hij is verstoten door zijn familie en door de lokale bevolking neergestoken en met kokend water overgoten. Hij vertelt zijn emotionele verhaal, niet alleen aan ons, maar aan de hele woongemeenschap die meeluistert via de door ons uitgedeelde radio’s. Zijn aangevraagde nummer, Free van Etana, luisterde hij veel toen hij op de vlucht was.

Heftig. Als je zelf een nummer zou moeten kiezen bij een mooi verhaal, welk lied zou dat dan zijn? ?Wat een vreselijke vraag om te stellen aan een radio-dj. En daarnaast heb ik niet zulke heftige dingen meegemaakt als Brandon. Dan kies is toch voor een fijne herinnering en ga ik voor ‘I believe in a thing called love’ van The Darkness. In de clip wordt dit gezongen door mannen in spandex, prachtig. Als mijn partner en ik ooit gaan trouwen dan voeren we een karaoke-versie van dit nummer op. We hebben thuis al veel geoefend. (PdB)

Radio Gaga, 23 mei, NPO 3, 20:55 uur