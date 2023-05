Game of Thrones-overbrugging: acteurs uit het pré-GoT-tijdperk • HBO • 02-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De jaarlijkse terugkeer van Game of Thrones valt al bijna zes seizoenen in april, maar dit jaar moeten we langer wachten. Derhalve: de Lagarde’s GoT-overbruggingsservice!

Winter has come, en dus begonnen de makers van Game of Thrones pas met filmen toen het weer grauwer en grijzer werd. De geplande release is daarom verplaatst naar deze zomer. Om de tijd te overbruggen, heeft HBO een teaser online gezet . Daarnaast hebben wij de opmerkelijkste rollen van je favoriete Game of Thrones-acteurs op een rijtje gezet – uit een tijdperk voordat ze in Game of Thrones speelden.

Tyrion Lannister: Peter Dinklage

Dinklage speelt het vliegtuig dat Patricia Arquettes King Kong achtervolgt tijdens een optreden in Human Nature (2001), een komedie van Being John Malkovich-regisseur Charlie Kaufman.

Daenerys Targaryen: Emilia Clarke

Zeven jaar geleden werd een 24-jarige Emilia Clarke geterroriseerd door dinosaurusfossielen met laserogen in de campy Syfy-channel monsterfilm Triassic Attack.

Cersei Lannister: Lena Headey

Headey was pas 21 toen ze in 1994 tegenover Jason Scott Lee speelde in het goed ontvangen The Jungle Book.

Jaime Lannister: Nikolaj Coster-Waldau

Coster-Waldau brak door met het Deense Nightwatch (1994), waarin hij de angstige nachtbewaker van een mortuarium speelt. De film was zo’n succes dat deze in 1997 door Hollywood opnieuw verfilmd werd met Ewan McGregor in de hoofdrol.

Margaery Tyrell: Natalie Dormer

De rol van de beeldschone Victoria die verleid wordt door Heath Ledgers Casanova twaalf jaar geleden was de eerste film in Natalie Dormers carrière.

Brienne of Tarth: Gwendoline Christie

In een kunstzinnig geschiedenisexperiment van de BBC zeven jaar geleden draagt Christie een gouden bivakmuts van spandex.

Ygritte: Rose Leslie

In reconstructieprogramma Locked up Abroad speelt een dan nog 21-jarige Rose Leslie haar eerste rol als een cocaïnesmokkelende reiziger in een aflevering uit 2008. Vier jaar later heeft ze haar rol als Ygritte te pakken.

Sandor ‘The Hound’ Clegane: Rory McCann

In buddy cop-komedie Hot Fuzz, met Simon Pegg en Nick Frost, speelt de Schotse McCann een Lurch-achtige supermarktmedewerker die alleen antwoord kan geven met ‘Yarp’.

Tywin Lannister: Charles Dance

Inmiddels een gouwe ouwe: vijftien jaar geleden deed Charles Dance, oftewel Lannisterpatriarch Tywin, een dansje in de slotscène van Ali G Indahouse.