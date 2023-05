You Are Wanted: de eerste Duitse Amazon-productie helaas vol clichés • Amazon , Recensie • 23-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Op een avond treft een enorme stroomuitval Berlijn, wat een aanslag van hackers blijkt te zijn. De schuld wordt in deze eerste Duitse Amazon-productie in de schoenen van een onschuldige geschoven, die zijn leven ineen ziet storten.

Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) is hotelmanager van het Waldorf Astoria en wordt de dag na de blackout gehackt. Plotseling wordt er een pakket bezorgd dat hij helemaal niet besteld heeft, krijgt hij een berichtje met naaktfoto’s (wat zijn huwelijk onder spanning zet), en staat de politie op zijn stoep. Lukas blijkt hoofdverdachte te zijn van de aanval van de Anonymous-achtige hactivistische groep Antipode.

Hoofdrolspeler Matthias Schweighöfer is een interessante. Telg uit een acteursgeslacht, zal hij bij het internationale publiek vooral bekend zijn van zijn rollen in Der Rote Baron en Valkyrie. Maar hij is meer dan alleen acteur; zo is hij in filmland ook als scenarist, producer en regisseur actief. Samen met DP Bernhard Jasper co-regisseerde hij You Are Wanted, en bovendien verzorgde hij samen met twee anderen de muziek van de zesdelige serie.

Deze eerste Duitse productie van Amazon doet in z’n uitgangspunt denken aan eerdere producties waarin iemands leven wordt gehackt – denk aan de serie Black Mirror of David Finchers The Game. Het levert een vermakelijke thriller op die er gelikt uitziet en met onder meer Alexandra Maria Lara (Der Untergang, Control, Rush) en Karoline Herfurth (Wir Sind die Nacht) goede acteurs in huis heeft.

Maar origineel is het zeker niet en helaas worden de clichés niet vermeden. Hackers bevinden zich (natuurlijk!) in donkere ruimtes of zijn wereldvreemde einzelgängers met de nodige psychische bagage. Ze zijn bovendien oppermachtig en – met behulp van de onvermijdelijke en onnavolgbare computerhandelingen – in staat in no-time werkelijk alles te hacken. (‘Stel je voor: ik ben God’, zegt een van hen.) De politie overtuigt evenmin, met het astmatische én kettingrokende hoofd en haar streberige sidekick als dieptepunt. Het helpt niet dat het ene na de andere SWAT-team je naarmate de serie vordert om de oren vliegt.

Maakt You Are Wanted als thriller niet een geheel overtuigende indruk – de kijker wordt naarmate de serie vordert helaas steeds meer gedwongen alle vorm van logica overboord te zetten –, de serie had natuurlijk wel interessante vragen kunnen stellen over de luchtige en naïeve manier waarop de grote massa over privacy denkt. Maar uit een van de allerlaatste shots blijkt dat ook de makers zelf daar niet echt goed over hebben nagedacht.

You Are Wanted is nu te zien op Amazon Prime