Walton Goggins krijgt komedie op Showtime • Nieuws • 24-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na de HBO-serie Vice Principals zal Walton Goggins opnieuw zijn komische kant laten zien. Hij krijgt de hoofdrol in de nieuwe Showtime-serie Keeping It Real.

Goggins zal in de zwarte komedie gestalte geven aan een zelfingenomen, maar welwillende filmster. Hij reist de hele wereld over en mengt zich overal waar hij komt in internationale conflicten, om deze vervolgens alleen maar erger te maken. Het project werd bedacht en geschreven door Charles Randolph, onlangs verantwoordelijk voor het scenario van The Big Short , dat momenteel te streamen is op Netflix. Keeping It Real zal worden geregisseerd door Nat Faxon en Jim Rash. Beide mannen zijn vooral bekend als acteur – en wonnen als scenaristen ooit een Oscar voor The Descendants – maar regisseerden in 2013 samen de komische dramafilm The Way Back met Steve Carell.

Goggins wordt voor het project herenigd met Justified -producenten Sarah Timberman en Carl Beverly. De acteur brak op tv ooit door in The Shield , dat net als Justified te zien was op FX. Naar aanleiding van zijn televisiewerk werd hij door Quentin Tarantino gecast in Django Unchained en The Hateful Eight. Binnenkort is hij op History te zien in het Navy SEAL-drama Six en in 2017 keert Vice Principals weer terug.

Lees ook ons interview met Goggins naar aanleiding van Vice Principals.