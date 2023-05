The Walking Dead S08: een nieuwe sneak peek

Dit weekend verscheen een eerste clipje uit de nieuwe reeks van The Walking Dead online.

We zien hoe Carl bij een verlaten tankstation op een vreemdeling stuit, zonder dat hij weet of deze kwade bedoelingen heeft. De korte scène is een bijna shot voor shot remake van de introductie van Rick in de eerste aflevering van The Walking Dead. Met de première van het achtste seizoen is The Walking Dead aanbeland bij de honderdste aflevering; het einde is voorlopig nog niet in zicht. Robert Kirkman , de bedenker van de strip waar The Walking Dead op werd gebaseerd en tevens producent van de serie, bevestigde op de New York Comic Con namelijk ook een toekomstige cross-over met Fear The Walking Dead . De details zijn nog schaars, maar een personage uit één van de twee series zal in een volgend seizoen nog ooit een keer verzeild raken in de andere serie.