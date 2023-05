Walking Dead-producent verfilmt horror-podcast

De bekroonde horror-podcast Lore van Aaron Mankhe komt naar televisie. Gale Anne Hurd (The Walking Dead) treedt voor de verfilming aan als producent.

Lore werd begin 2015 gelanceerd en in datzelfde jaar door iTunes bekroond met de prijs voor beste podcast. In elke aflevering wordt een historische gebeurtenis onder de loep genomen. De verhalen hebben meestal betrekking op het ontstaan van folklore rondom bovennatuurlijke verschijnselen, zoals heksen en vampiers. ‘Ik ben geobsedeerd door horror en mythologie,' liet Hurd weten op New York Comic Con, een evenement rond populaire cultuur dat tot en met morgen loopt. ‘Met Lore zullen we dieper ingaan op de waarheid achter het door ons geliefde horrorgenre.’ De verfilming wordt een geïmproviseerde serie en het eerste seizoen zal bestaan uit tien afleveringen. Voormalig X-Files-schrijver Glen Morgan is aangesteld als showrunner. Het is de bedoeling dat Lore in de zomer van 2017 in première gaat op Amazon Prime , dat dan naar alle waarschijnlijkheid ook bij ons in Nederland beschikbaar is