The Walking Dead dreigt van Netflix te verdwijnen

Het lijkt erop dat The Walking Dead volgende maand uit het aanbod van Netflix verdwijnt.

De licentie van de serie loopt af op 13 oktober en het is de streamingdienst niet gelukt om deze te verlengen. Vorig jaar werd rond deze tijd nog het zesde seizoen van de serie aan het aanbod toegevoegd. Daarom hoopten veel kijkers dat in oktober van dit jaar seizoen zeven op Netflix zou verschijnen, ook omdat seizoen acht op 23 oktober in Nederland van start gaat op Fox. Helaas lijkt het nu anders uit te pakken, maar er is toch nog een beetje hoop. Vorig jaar dreigde The Walking Dead ook van Netflix te worden verwijderd, maar dat kon toen op het laatste moment toch nog voorkomen worden, mede doordat veel abonnees op de sociale media hun onvrede lieten blijken. Toch lijkt het verstandig om er rekening mee te houden dat de serie (zes seizoenen) op 13 oktober uit het aanbod verdwijnt.