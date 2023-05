Vrouwelijke regisseurs voor Jessica Jones S2

Alle afleveringen van het tweede seizoen van Jessica Jones worden geregisseerd door vrouwen. Dat maakte showrunner Melissa Rosenberg bekend.

Jessica Jones markeerde al de eerste keer dat Marvel een serie of film helemaal bouwde rondom een vrouwelijke superheld. Voor het tweede seizoen wilde Rosenberg sowieso op zoek naar meer vrouwelijke regisseurs, maar toen in de schrijverskamer werd geopperd om alle 13 afleveringen door vrouwen te laten regisseren, besloot de showrunner om daarin mee te gaan. Het eerste seizoen kaartte heftige onderwerpen als seksueel misbruik en posttraumatische stress aan, allemaal gezien vanuit een vrouwelijk perspectief. Toch waren achter de schermen slechts 3 vrouwelijke regisseurs actief en dubbel zoveel mannen. Het tweede seizoen moet straks echter vergelijkbaar worden met het eerste seizoen van het door Oprah Winfrey en Ava DuVernay geproduceerde Queen Sugar, waarvoor ook alle afleveringen werden geregisseerd door vrouwen. Rosenberg heeft voor haar serie echter nog geen concrete namen bekend gemaakt.

De komende jaren zullen we ook in de bioscoop meer films gaan zien waarin vrouwelijke superhelden de hoofdrol spelen, zoals Wonder Woman (Gal Gadot), Captain Marvel (Brie Larson) en waarschijnlijk ook Black Widow (Scarlett Johansson). Het tweede seizoen van Jessica Jones moet in 2018 in première gaan. Volgend jaar zal ze eerst nog het scherm delen met haar mannelijke collega's in The Defenders