Vrijdag Top Tien: Zombies in films en televisieseries • 20-04-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: Zombies in (recentere) films en televisieseries.

De Dikke van Dale omschrijft een zombie als een ‘weer tot leven gewekte dode’. Deze ondoden – ze zijn eigenlijk dood noch levend – zijn wel ontzaglijk populair. Dat waren ze dankzij filmmaker George Romero ook in de jaren zestig, getuige het succes van zijn Night of the Living Dead (1968). En in de jaren dertig trokken zombies ook al volle zalen met Frankenstein (1931) en White Zombie (1932) – de laatste twee zijn via VOD-diensten gewoon te huren/streamen. Hoe dan ook: zombies zijn dus van alle tijden. In deze top tien een recenter overzicht.

Wie overigens deze top tien leest, zal kunnen concluderen dat zombieverhalen vaak dezelfde plotopbouw hebben en dat er niet zoveel synoniemen zijn voor uitbraak en plaag.

(10) Night of the Living Dead (1990, Itunes)

Toch even een knipoog naar Romero, met deze uitstekende remake van zijn origineel uit 1968. Over een groep overlevenden die tijdens een zombieplaag stranden op het platteland, in een boerderij. Een soort The Walking Dead avant la lettre.

(9) Fear the Walking Dead (2015, Amazon)

Deze spin-off van The Walking Dead speelt zich af in Los Angeles, mijlenver van Atlanta dus, waar zombies het dagelijkse leven hebben ontregeld. Deze serie haalt bij lange na niet hetzelfde niveau als The Walking Dead , maar is niettemin voor de echte zombieliefhebber een must-see.

(8) Santa Clarita Diet (2017-, Netflix)

Bloederige en onderhoudende Netflixoriginal draait om een echtpaar – gespeeld door Drew Barrymore en Timothy Olyphant – waarvan vrouwlief een zombie wordt, die snakt naar mensenvlees. Dat de serie Los Angeles als decor gebruikt, lijkt niet toevallig: daar is het vleselijke – denk aan plastische chirurgie – belangwekkend en noodzakelijk.

(7) The Returned (2015-, Netflix)

Omdat het ontzettend sterke Les Revenants (2012) ontbreekt in het Nederlandse VOD-aanbod, kiezen we hier voor de ijzersterke Amerikaanse remake. Over een klein dorpje waar dood gewaande tieners ineens terugkeren bij hun families.

(6) Army of Darkness (1992, Netflix)

Deze laatste film uit de Evil Dead-trilogie is een bloederige opera, waar antiheld Ash (Bruce Campbell) naar hartenlust allerlei groteske wezens mag afslachten. Dus niet per se een zombiefilm; maar wel met genoeg zombies.

(5) Rec (2007, Itunes/Google Play)

Dit krijg je als Spaanse filmmakers hun fantasie de vrije loop laten: een soort kruising tussen The Excorcist en The Night of the Living Dead. Met als decor een appartement in Barcelona, dat door de lokale autoriteiten in quarantaine wordt geplaatst nadat er een mysterieuze plaag uitbreekt.

(4) 28 Days Later (2002, Itunes/Microsoft Store)

Met deze film – 28 dagen na de Apocalyps – introduceerde regisseur Danny Boyle een razendsnelle zombie: apathische wezens die niet meer kruipen en sjokken, maar sprinten en springen. De beelden van een uitgestorven Londen in deze film zijn tegelijkertijd wonderschoon en angstaanjagend. De opvolger 28 Weeks Later (2007) is overigens ook de moeite waard.

(3) Zombieland (2009, Netflix/Pathé Thuis/Itunes/Microsoft Store)

In deze top tien blijkt dat komedie en zombies uitstekend samengaan. Zo ook in deze productie, waarin het personage van Jesse Eisenberg – een van de overlevenden van een zombieplaag – de kijker mag uitleggen hoe je je het best kan verweren tegen de ondode wezens. Vooral de scènes met Billy Murray – die Billy Murray speelt – zijn ronduit hilarisch.

(2) Shaun of the Dead (2004, Amazon/Itunes)

Nog beter dan – zoals hierboven – Amerikaanse humor én zombies is Britse humor én zombies. Met de contemporaine Laurel & Hardy (Simon Pegg en Nick Frost): twee doodgewone sukkels die zich in een Londense buitenwijk moeten verdedigen tegen het naderende onheil – in de vorm van zombies…

(1) The Walking Dead (2010-, Netflix)

Voor deze top tien is er maar een winnaar mogelijk, en dat is de televisieserie die een grote stempel heeft gedrukt op het zombiegenre. Stripverfilming The Walking Dead is de onbetwiste nieuwe blauwdruk voor toekomstig zombiedrama.