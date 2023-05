Vrijdag Top Tien: Televisieseries in Scandinavië • 02-06-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: televisieseries in Scandinavië.

Een van de grootste uithangborden van Scandinavië zijn de uitstekende dramaseries die over de hele wereld worden afgenomen. Het desolate landschap spreekt tot de verbeelding, en wordt keer op keer ingezet als intrigerend decor. Deze top tien bevat overigens ook Engelstalige titels die zijn opgenomen in het verre noorden, zoals Lilyhammer.

De winnaar is overigens Noorwegen, met vier titels. Runner-up is Denemarken, met drie titels. En het brons gaat naar Zweden, met twee titels. De eervolle vermelding gaat naar Finland, met een titel.

(10) Sorjonen (2017-, Netflix)

Finland valt vaak buiten het verzamelbegrip Scandinavië. Maar niet in deze lijst. In Sorjonen volgen we het titelpersonage, een neurotische rechercheur, die via eigenzinnige denkmethodes moordenaars en verkrachters weet op te sporen.

(9) Fortitude (2015-, Microsoft Store)

In het noorden van Noorwegen – in werkelijkheid was het oosten van IJsland het decor – vindt een moord plaats. Uiteraard had niemand dit verwacht, in deze kleine gemeenschap. Voor dit drama, dat vaak over het hoofd wordt gezien, werkten Noorse en Britse acteurs feilloos samen.

(8) Follow the Money (2016-, Videoland)

In deze Deense serie leidt een moord ertoe dat het energiebedrijf Energreen onder de loep wordt genomen door een excentrieke rechercheur (Thomas Bo Larsen, bekend van zijn samenwerkingen met Thomas Vinterberg en Lars von Trier). Er is ook een rol weggelegd voor Nikolaj Lie Kaas, als directeur van dat bedrijf. Hij is onder meer bekend uit de films van Anders Thomas Jensen.

(7) Occupied (2015-, Videoland/Netflix)

Het lijkt vergezocht, maar Rusland zou Noorwegen in theorie kunnen annexeren. Die hypothese wordt werkelijkheid in Occupied. Een Noorse serie die zich afspeelt in de nabije toekomst, een soort dystopie. Een paradigma waar alles, misschien nog meer dan in de echte wereld, draait om de winning van gas en olie.

(6) Lilyhammer (2012-2014, Netflix)

Voor fans van The Sopranos was het een welkome verrassing dat Steven ‘E-Street Band’ Van Zandt terugkeerde op televisie. In de vorm van Frank Tagliano, een maffioso uit New York, die terechtkomt in het dorp dat ooit het toneel was van de Olympische Winterspelen.

(5) Wallander (2008-, Netflix)

Britse acteurs spelen Zweedse personages in deze Zweeds-Britse serie. Met een hoofdrol voor steracteur Kenneth Branagh, die met verve het titelpersonage vertolkt. Hij is de immer dolende politieagent die in het zuiden van Zweden zijn opsporingstalent etaleert.

(4) Millenium (2010, Netflix/Pathé Thuis/Google Play/Itunes)

Fascinerend drieluik over hacker Lisbeth Salander (mooi gespeeld door Noomi Rapace) en journalist Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist). Samen gaan ze op zoek naar een vrouw, die al veertig jaar wordt vermist. Deze verfilming van het werk van Stieg Larsson kreeg in 2011 een remake, geregisseerd door niemand minder dan David Fincher.

(3) The Bridge (2011-, Netflix)

Ook deze serie kreeg een Amerikaanse remake. Hoewel die remakes, dat mag ook gezegd worden, over het algemeen beduidend minder interessant zijn. Enfin: het verhaal van The Bridge is bekend. Op de grens tussen Denemarken en Zweden wordt een lijk gevonden, waardoor twee rechercheurs, uit de twee verschillende landen, worden gedwongen samen te werken.

(2)The Killing (2007-2012, Videoland)

Sofie Grabol speelt Sarah Lund, een ogenschijnlijk onverwoestbare detective, op zoek naar de moordenaar van een jonge vrouw. Dit is Deens drama in optima forma. De Amerikaanse remake, Mireille Enos speelt daarin Sarah Lund, is in dit geval trouwens wel een aanrader, en speelt zich niet af in Kopenhagen, maar het regenachtige Seattle. Deze is te zien bij Netflix.

(1) Borgen (2010-2013, Videoland)

Toen House of Cards nog moest worden geboren, was Borgen al de wereld aan het veroveren. Dit politieke drama betekende de internationale doorbraak voor hoofdrolspeelster Sidse Babett Knudsen, die sindsdien onder meer te zien was in het magistrale The Duke of Burgundy (Itunes/Google Play) en in HBO’s Westworld.