Vrijdag Top Tien: Opvallende kindacteurs op televisie

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: Opvallende kindacteurs op televisie.

Voor kindacteurs gelden vaak speciale regels. Zo werd van de 6-jarige Danny Lloyd, de hoofdrolspeler in Stanley Kubricks The Shining (1980), op de set nauwgezet bijgehouden hoe lang hij voor de camera had gestaan: dat mocht maximaal 20 minuten per uur. Lloyd werd trouwens verkozen uit 4000 auditanten vanwege zijn uitstekende concentratievermogen. Hoewel er – zeker in Hollywood – dikwijls ook sprake is van nepotisme: familieleden of vrienden kennen de juiste mensen in de glamourwereld of zijn zelf werkzaam in het vak. Hieronder een aantal minderjarige televisiesterren.

(10) Angus T. Jones (Jake Harper) uit Two and a Half Men (2003-2015, Microsoft Store)

De fans van deze sitcom, een vehikel voor achtereenvolgens Charlie Sheen en Aston Kutcher, zagen hoe Angus T. Jones geleidelijk zijn babyvet verloor en volwassen werd. Zijn personage, Jake Harper, transformeerde in ruim een decennium van een 10-jarige belhamel naar een puberende, wietrokende, betweter. De nu 23-jarige komiek hield aan deze baan een fortuin over, en kan in principe met pensioen.

(9) Rico Rodriguez (Manny Delgado) uit Modern Family (2009-, Netflix)

Deze bijdehante, baldadige verschijning maakte ruim tien jaar geleden al zijn televisiedebuut in de talkshow van Jimmy Kimmel. Twee jaar later werd hij op 11-jarige leeftijd gecast voor de rol van Manny Delgado: een uiterst welbespraakte nerd die zijn ouders, rollen van Sofia Vergara en Ed O’Neill, voortdurend weet te tarten. Wellicht heeft hij zijn talent afgekeken van zijn 5 jaar oudere zus Raini: zij brak ooit door als actrice in de Disneyserie Austin & Ally.

(8) RJ Mitte (Flynn) uit Breaking Bad (2008-2013, Netflix)

De destijds 16-jarige Mitte moest voor zijn rol als de zoon van Walter White (Bryan Cranston) zijn handicap – cerebrale parese, een soort ernstige spasticiteit – overdrijven. Wat hij in al die jaren had bereikt, hij kon gaandeweg zonder problemen lopen en sporten, mocht hij weer afleren. Dat was echter al vanaf het begin van zijn carrière, toen hij in 2006 in Hollywood kwam wonen, zijn bedoeling: de kijker laten kennismaken met zijn aandoening.

(7) Jamie-Lynn Siegler (Meadow) uit The Sopranos (1999-2007, Ziggo Movies & Series XL)

Siegler werd op 17-jarige leeftijd gecast als Meadow Soprano, de intelligente doch eigenwijze dochter van gangster Tony Soprano (James Gandolfini). Zelden zagen we zo’n eigenzinnig personage, die mettertijd, getuige haar verbolgen blik, het bloed van haar televisievader wel kon drinken. Hoewel de relatie in het eerste seizoen af en toe nog aangenaam was, zoals in de aflevering College uit het eerste seizoen, waarin Meadow met haar vader een roadtrip maakt langs een aantal universiteiten in Maine.

(6) Nolan Gould (Luke Dunphy) uit Modern Family (2009-, Netflix)

Modern Family passeert maar liefst 3 keer de revue in deze top tien. En dan hebben we Dunphy’s televisiezussen Sarah Hyland (Haley) en Ariel Winter (Alex) nog niet eens genoemd. Dat komt omdat de onnozele Luke – Gould is in werkelijkheid hoogbegaafd - het meest in het oog springt. Gould was 10 jaar oud toen hij zich bij de cast van Modern Family mocht voegen. Net als zijn collega Rico Rodriguez keek hij de acteerkunsten af bij een familielid; zijn oudere broer Aidan.

(5) Alia Shawkat (Maeby Fünke) uit Arrested Development (2003-2006; 2013-, Netflix)

Deze dochter van een Iraakse vader – tevens een acteur – en een Amerikaanse moeder werd op 14-jarige leeftijd uitverkoren om Maeby Fünke te spelen: de eigenzinnige dochter van Tobias (David Cross) en Lindsay (Portia de Rossi). Ondanks haar jonge leeftijd gedraagt ze zich te midden van haar rancuneuze familieleden het meest volwassen.

(4) Aubrey Anderson-Emmons (Lily Tucker-Pritchett) uit Modern Family (2009-, Netflix)

Anderson-Emmons was 3 jaar oud toen ze in 2011 voor het eerst op televisie verscheen als Lily: de door Mitchell Pritchett (Jesse Tyler Ferguson) en Cameron Tucker (Eric Stonestreet) geadopteerde diva. Want Andersons-Emmons slaagt erin om elke scène met haar hooghartige, ergerlijke gestes op te eisen. Wellicht heeft ze dat talent van haar moeder Amy: een bekende stand-up komiek.

(3) Chandler Riggs (Carl Grimes) uit The Walking Dead (2010-, Netflix)

Wanneer je hoopt dat een personage spoedig zal sterven, dan heeft de acteur een topprestatie verricht. Dat geldt zonder twijfel voor Carl, de pistooldragende zoon van protagonist Rick (Andrew Lincoln): de puber gedraagt zich regelmatig als een bemoeizuchtige wijsneus. Acteur Riggs geeft al vanaf zijn tiende levensjaar met verve gestalte aan deze zombiekiller.

(2) Holly Taylor (Paige Jennings) uit The Americans (2013-, Netflix)

Wanneer tiener Paige Jennings heeft ontdekt dat haar ouders spionnen zijn, dan spreekt haar besluiteloze gezicht boekdelen. Ze is er nog niet over uit wat ze met deze informatie gaat doen; ze begrijpt evenwel niet dat haar onvoorspelbare, puberale gedrag de dood van haar ouders tot gevolg kan hebben, waardoor je als kijker – net als bij Carl Grimes – hoopt dat ze er snel een einde komt aan haar bestaan. Van actrice Holly Taylor, die op 16-jarige leeftijd werd ingehuurd voor deze rol, gaan we nog veel horen.

(1) Robert Iler (AJ Soprano) uit The Sopranos (1999-2007, Ziggo Movies & Series XL)

Het ontbreekt AJ aan aandacht van zijn vader Tony. Wellicht is dat de motivatie voor zijn stupide gedrag: hij doet alles wat vaderlief hem heeft verboden. Zoals in de aflevering All Happy Families, uit het vijfde seizoen: de verwende puber boekt in New York stiekem een hotelkamer met zijn vrienden, waar vlijtig marihuana wordt gerookt. Van alle hier bovengenoemde personages is AJ misschien wel het meest onuitstaanbaar, net zoals acteur Iler destijds: hij werd tijdens de opnames van The Sopranos in 2001, toen hij 16 jaar oud was, veroordeeld voor diefstal en kwam vaker negatief in het nieuws. Daarmee trad hij in de voetstappen van zijn fictionele vader, de beroepscrimineel.