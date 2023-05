Vrijdag Top Tien: Genrefilms • 07-04-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: recente genrefilms.

De term ‘genrefilm’ is een nogal allesomvattend begrip. In dit artikel wordt er gedoeld op hoezeer een film past in een bepaald genre. Zoals sciencefiction of horror. Genrefilms zijn vaak populair onder filmpuristen. Het zijn dikwijls groteske films die proberen de grenzen van het medium te verleggen.

(10) The Lobster (2015, Itunes/Google Play/Pathé Thuis)

Yorgos Lanthimos staat bekend om zijn surrealistische films. Kijk ook vooral zijn Dogtooth (2009). In The Lobster bevinden we ons in een dystopie waarin vrijgezellen binnen 45 dagen een levenspartner moeten bemachtigen. Anders veranderen ze in een dier. Dit is niet alleen een knipoog naar hedendaagse relaties en omgangsvormen, maar ook een verwijzing naar ons – het menselijk – bestaan.

(9) Ex Machina (2015, Netflix)

In een afgelegen complex in een de bergen moet een jonge programmeur in opdracht van zijn werkgever de turingtest afleggen met een robot. Dat houdt in dat hij moet achterhalen of hij enige menselijkheid kan toeschrijven aan de als mooie vrouw vormgegeven machine. De titel verwijst overigens naar Deus Ex Machina: een onverwachte plotwending die in deze film in tegenstelling tot gebruikelijk juist wel weet te overtuigen.

(8) Ich seh ich seh (2014, Google Play/Itunes)

In een villa op het Oostenrijkse platteland is een vrouw – wier gezicht is bedekt met verband – na een operatie weer terug bij haar kinderen. Een jonge tweeling kijkt met argusogen naar deze persoon, die beweert hun moeder te zijn. En ook de kijker zal langzaam gaan twijfelen.

(7) Under the Shadow (2016, Netflix)

Deze Iraanse horrorfilm – films in dit genre zijn schaars – werd opgenomen in Jordanië, en speelt zich af in de jaren na de Iraanse Revolutie, tijdens de oorlog tussen Irak en Iran. Filmmaker Babak Anvari vermengt zijn filmliefde met politiek in dit portret van een moeder die zich in hun behekste appartement ontfermd over haar dochter, terwijl Teheran dreigt te worden omsingeld,

(6) Évolution (2015, Pathé Thuis)

Op een rotsachtig eiland – in werkelijkheid Lanzarote – wonen uitsluitend vrouwen en hun zoontjes. Een verklaring wordt hiervoor niet gegeven. Dat is kenmerkend voor het werk van regisseur Lucile Hadzihalilovic, wier tweede speelfilm schitterend is: denk aan kleurrijke onderwaterwerelden en sublieme, mysterieuze personages.

(5) Blue Ruin (2014, Itunes/Pathé Thuis/Google Play/Microsoft Store)

Jeremy Saulnier brak vorig jaar definitief door met Green Room, en maakte enkele jaren eerder deze lowbudget film over een man die zich in de marge van de samenleving begeeft, totdat hij bloederig wraak komt nemen. Die man is overigens acteur Macon Blair die onlangs zelf op Netflix debuteerde als filmmaker met I Don’t Feel at Home in This World Anymore.

(4) Under the Skin (2014, Google Play)

Scarlett Johansson speelt een alien in Schotland die met haar schoonheid mannen weet te verleiden. Deze dromerige en bezwerende film van videoclipregisseur Jonathan Glazer valt ook op dankzij de meesterlijke soundtrack van Mica Levi, die onlangs opnieuw haar talent etaleerde in Jackie.

(3) The Witch (2015, Pathé Thuis)

In New England in de zeventiende eeuw komen hoop en wanhoop samen in dit ontzaglijk enge debuut van Robert Eggers. Over een gezin dat op zichzelf is aangewezen in de wildernis. Ver van de menselijkheid worden ze onderworpen aan allerlei duivelse praktijken.

(2) Mad Max: Fury Road (2015, Pathé Thuis)

Het gebeurt niet vaak dat een franchise met succes een wedergeboorte beleeft. Dat was wel het geval bij deze cinematografische opera over de aloude strijd tussen goed en kwaad. Een achtervolgingsscène van twee uur, waarbij je op het puntje van je stoel blijft zitten. Met een zinderende soundtrack van Junkie XL.

(1) The Duke of Burgundy (2014, Itunes/Google Play);

In een top tien genrefilms kan genie Peter Strickland niet ontbreken. Hij maakt bijzonder intelligente films, zoals The Duke of Burgundy, een victoriaans sprookje over de opbloeiende liefde tussen twee vrouwen en hun voorliefde voor insecten. Zijn Berberian Sound Studio is overigens ook een aanrader: een hommage aan Italiaanse horror uit de jaren zeventig.

Elke week valt daarnaast op dat veel grote en kleine – in dit geval recente – titels ontbreken in het Nederlandse VOD-aanbod. Het is spijtig te moeten constateren dat de catalogi van VOD-diensten onvolledig zijn. Zonder bijvoorbeeld deze genrefilms: The Love Witch, Train to Busan, Spring, Cheap Thrills en The Babadook.