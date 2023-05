Vrijdag Top Tien: Fantasy op Netflix • Netflix • 03-02-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Iedere vrijdag presenteren we voortaan een top tien met televisieseries en films uit het Nederlandse VOD-aanbod. Start: wat zijn op Netflix de beste films en series uit het fantasygenre?

Films- en televisieseries uit het fantasygenre kunnen dikwijls rekenen op een grote fanschare. Liefhebbers die zelf uitstekend kunnen formuleren welke producties wel en niet tot dit genre behoren. Voor dit artikel gelden de onderstaande twee voorwaarden.





Fantasy speelt zich af in een parallelle of imaginaire wereld.



Deze wereld kent bovennatuurlijke krachten en magie.



10 Ice Fantasy (2016-)

Dit Chinese fantasydrama vormt in deze top tien een uitzondering: het is de enige televisieserie. Centraal staat zoals gebruikelijk in fantasy de strijd tegen het kwaad, in een ijzige sprookjeswereld. Ice Fantasy is een adaptatie van de bestseller van romancier Guo Jingming. Met 62 (!) afleveringen van 44 minuten is dit naar wansmaak ogende product een lange zit.

9 The Monkey King (2014)

Deze voor 82 miljoen dollar in Hong Kong geproduceerde film bracht ongeveer het dubbele op. Waardoor de film in financieel opzicht een kaskraker is. Het verhaal, dat is gebaseerd op een klassieke roman van Wu Cheng’en, werd daarentegen maar lauwtjes ontvangen door het filmjournaille. Filmster Donnie Yen speelt het titelpersonage, een aap die op miraculeuze wijze wordt geboren en die vervolgens het gevecht aangaat tegen de goden in de hemel.

8 The Golden Compass (2007)

Filmregisseur Chris Weitz is onder meer bekend als de maker van de gelauwerde dramafilm About a Boy (2002). Vijf jaar later maakte hij deze film over een jong meisje dat in een fantasiewereld ontvoerde kinderen moet redden. Met grote rollen voor Nicole Kidman en Daniel Craig. Bioscoopliefhebbers genoten ervan: het productiebudget van 180 miljoen dollar werd terugverdiend met een opbrengst van 372 miljoen. De critici waren evenwel verdeeld.

7 City of Ember (2008)

In de sprookjesachtige stad Ember dreigt het flikkerende licht uit te gaan. Wie dient zich aan als de redder? Deze film met meesteracteurs Bill Murray en Tim Robbins, een bewerking van een roman van Jeanne DuPrau, was juist aan de box office een flop. Nog geen derde deel van de investeringen werden terugverdiend. Terwijl de critici de film ‘wel aardig’ vonden. Dat komt wel vaker voor, helaas.

6 Dragonslayer (1981)

Nu komen we langzaam in de catagorie semi-klassiekers. Dragonslayer – een film over een jongen die, hoe raad je het, een draak moet verslaan – is allesbehalve een meesterwerk. Deze Disneyfilm is wel de eerste productie in deze top tien die je prima eens schaamteloos kunt zien, op een regenachtige zondagmiddag bijvoorbeeld. Getuige de recensie van Roger Ebert, die 3 van de 4 sterren gaf.

5 Legend (1985)

Ook in deze film dreigt in een fantasiewereld het licht uit te gaan. Het is aan Jack om de enge antagonist gespeeld door de geniale Tim Curry te verslaan. En wie speelt Jack? Een 23-jarige Tom Cruise. Dat is waarschijnlijk voor menigeen al reden genoeg om de film te zien.

4 John Carter (2012)

Nog een Disneyfilm. Een film die ternauwernood winst maakte. John Carter had een groot uithangbord voor de studio moeten zijn. Critici moesten er niets van weten. Toch hoor je vaak dat dit spektakel – over een veteraan van de Amerikaanse burgeroorlog die in de negentiende eeuw een vruchtbare planeet ontdekt – wel de moeite waard is.

3 De Star Wars Prequel trilogie (1999 – 2005)

Jawel, dit trio films haalt het bij lange na niet vergeleken met de eerste drie films uit het Star Wars- universum. En ook niet bij de films die nu zo in zwang zijn. Fans van het eerste uur zullen deze epen desalniettemin toch wel – ook al is het heimelijk – kijken. Dat was destijds ook al het geval.

2 The Lord of the Rings trilogie (2001 -2003)

Personages als Sméagol zijn intussen nauw verweven met ons universele collectieve geheugen. Dat komt omdat de verhaalwereld van succesvol auteur, J.R.R. Tolkien op onvergetelijke wijze tot leven wordt gebracht in deze drie films, geregisseerd door Peter Jackson. En iedereen kon de trilogie waarderen; van journalisten tot het publiek. Uiteindelijk brachten de films bijna 3 miljard dollar op.

1 De originele Star Wars trilogie (1977-1983)

Het is al enige tijd geleden dat deze films werden vertoond in de bioscoop. Toch raakt niemand erover uitgepraat. Als er nieuwe producties worden gedraaid, dan wordt er altijd teruggeblikt naar hoe het ooit begon. Alsof de originele Star Wars trilogie de heilige graal is van onze tijd – daar kan geen enkele titel uit het fantasygenre aan tippen.