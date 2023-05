Vrijdag Top Tien: De opmerkelijkste fragmenten uit Game of Thrones S07 • 25-08-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: wat zijn de meest opzienbarende fragmenten uit het zevende seizoen van Game of Thrones?

Met de slotaflevering in het vizier blikken we terug op de eerste zes afleveringen van het op een-na-laatste seizoen van Game of Thrones. Scenaristen David Benioff en D.B. Weiss zijn naarstig bezig om de vele verhaallijnen vernuftig met elkaar te verbinden. Dat dit seizoen trouwens een opmaat is naar de finale in 2018 betekent niet dat het aan memorabele gebeurtenissen ontbreekt. Hierbij een aantal voorbeelden, gevat in een top tien (er zijn er in werkelijkheid – qua boeiende fragmenten – te veel om op te noemen).

Let op! Dit artikel bevat spoilers.

(10) De cameo van Ed Sheeran (eerste aflevering)

Het korte doch fascinerende optreden van Ed Sheeran was een veelbesproken onderwerp op Twitter. De jonge, immens populaire singer-songwriter maakt tijdens een vluchtige scène, waarin hij onderdeel uitmaakt van een groep soldaten, kennis met Arya. Maar eerste horen we hem een volksliedje zingen – zo kan hij zijn werkelijke talent etaleren. Helemaal niet zo’n gek idee: het casten van bekende zangers. Bovenal past Sheerans rossige voorkomen uitstekend bij de andere baarddragende schurken in Game of Thrones.

(9) De ontdekking van de voorouders (vierde aflevering)

Jon Snow en Daenarys aanschouwen in de grot, waar later drakenglas zal worden gewonnen, wonderlijke muurschilderingen van hun voorouders. Beeltenissen uit een tijd toen alles nog pais en vree was; toen iedereen ‘samen vocht’ tegen het kwaad. Zo krijgen we en passant ook nog even de ontstaansgeschiedenis van de verhaalwereld van George R. R. Martin te zien. Een geschiedenis die zich wellicht ook leent voor een spin-off (er is er al een in de maak, zo bleek recentelijk).

(8) De seksscène tussen twee voormalige slaven (tweede aflevering)

Grey Worm en Missandei zijn beiden dienaars van Daenerys. Maar intussen is er ook een romance tussen de twee ontstaan die uitmondt in een erotische scène die zorgvuldig werd belicht op sociale media. Grey Worm heeft, zoals alle Unsullied, geen geslachtsorgaan. Zodoende beschikt hij, ter compensatie, over andere technieken om zijn liefdespartner te plezieren.

(7) De romance tussen Jon Snow en Daenary (zesde aflevering)



Kijken ze elkaar niet een beetje verliefd aan, in een van de laatste scènes? Nu Jon Snow, gepijnigd door de strijd achter de muur, eindelijk heeft besloten dat hij – ondanks bezwaren van zijn discipelen – best wil buigen voor zijn koningin? Het zou wat zijn; een romantische alliantie tussen de twee.

(6) De verkoolde lichamen op het strijdtoneel (vijfde aflevering)



Tyrion loopt met verbazing over het slagveld dat is ontstaan in de vorige aflevering (zie 3). Tussen de aswolken, veroorzaakt door een van Daenarys’ vuurspuwende draken, treft hij talloze verkoolde lichamen aan. Dit wanstaltige schouwspel doet denken aan een gebeurtenis uit de oudheid: de vulkaanuitbarsting bij Pompeï in het jaar 79. Toen was moeder natuur net zo genadeloos als de makers van Game of Thrones zijn voor hun personages.

(5) Daenarys treed op als leidsvrouw en beul (vijfde aflevering)

De krijgsgevangenen, soldaten uit het leger van de Lannisters, moeten hun knieën buigen, hun eer betonen, aan hun nieuwe aanvoerder: Daenarys Targaryan. Wie weigert zal subiet worden geëxecuteerd door een van de draken van de Kalisi. De weigeraars, de inherent slechte Randyll en de jonge ridder Dickon, worden leven verbrand nadat het codewoord ‘Drakaris’ is gegeven door de blonde wreker. Waarmee Daenarys opnieuw aangeeft dat het haar menens is.

(4) Arya toont opnieuw haar wraakzucht (eerste aflevering)

Hadden de hertogen van het Huis Frey maar alle leden van de Stark-familie gedood: zij waren immers verantwoordelijk voor de roemruchte, bloederige Red Wedding-scène uit het derde seizoen. Arya, vermomd als een van de nobele mannen, vergiftigd de overgebleven daders tijdens een bacchanaal. ‘Winter is gekomen voor Huis Frey.’ De beelden roepen herinneringen op aan sekteleider Jim Jones, die zijn volgelingen de opdracht gaf Kool-Aid te drinken, aangelengd met cyanide.

(3) De Kalisi zaait dood en verderf en stort neer met haar draak (vierde aflevering)

De Dothraki’s uit het leger van Daenarys vechten tegen het leger van de Lannisters. De drakenkoningin schiet haar volgelingen te hulp. Vanuit de hemel verschijnt ze: op een van haar monsterlijke wezens legt ze haar tegenstanders letterlijk het vuur aan de schenen. Maar dan openbaart zich een soort grotesk speerkannon, bedient door Bronn, waarop ze uit de lucht wordt geschoten. Net als Icarus vliegt ze – zoals ze vaker doet dit seizoen – te dicht bij de zon.

(2) Arya vindt een informatief briefje van Sansa (zesde aflevering)

Wellicht herinnert u het zich nog: toen Sansa nog was getrouwd met de wrede koning Geoffrey. Zij schreef, gedwongen door haar kersverse schoonfamilie, een briefje aan haar familie, alvorens de executie van haar vader werd uitgevoerd. Wanneer Arya deze memo aantreft, waarschijnlijk op een door Little Finger neergelegde strategische plek, dan is ze ziedend. Is haar zus een echte Stark, een saboteur of een lafaard? Een vete tussen de twee laait op, en zal wellicht roet in het eten kunnen gooien.

(1). De draak wordt een White Walker (zesde aflevering)

Na de strijd achter de muur in het ijzige noorden wordt Jon Snow gered door Daenarys die daarmee wel een van haar draken, haar kinderen, offert. Die draak, geraakt door een ijsspeer, wordt in de laatste scène door White Walkers opgetakeld uit het wak waar hij eerder op tragische wijze in verdween. We zien hoe een van de aanvoerders van de White Walkers het grote beest transformeert tot een volgzame zombie. Zal de ondode draak nu ijs spuwen in plaats van vuur?

