Vrijdag Top Tien: Amerikaans patriotisme in televisieseries • 01-09-2017

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: wat zijn de meest Amerikaanse televisieseries?

‘Wappert de met sterren bezaaide vlag nog immer boven het land van de vrijgevochtenen en het thuis van de moedigen?’, aldus het refrein van The Star-Spangled Banner. Het Amerikaanse volkslied is misschien wel een van de meest patriottistische volksliederen ter wereld. Waarin de Amerikaanse vlag, bezaait met 50 sterren, trots wordt bezongen. Het is een treffend voorbeeld van Amerikaans patriotisme.

In dramaseries en sitcoms neemt de liefde voor het vaderland – gegoten in vele vormen – een bijzondere rol in.

(10) The Last Ship (2014-, Microsoft Store)



Een epidemie breekt uit op aarde en 80 procent van de mensheid sterft. Gelukkig is er nog een verzameling Amerikanen, op een marine-fregat, die zich opwerpt als de verlosser. Het is aan hen om een antivirus te ontwikkelen. Verder heeft deze serie, qua plot, weinig om het lijf. Hoewel het vermelden waard is dat Michael Bay, de man achter de Transformers-franchise, optreedt als uitvoerend producent.

(9) The Wire (2002-2008, Ziggo Movies & Series XL)

David Simon, de bedenker van The Wire, is allesbehalve een patriottistische scenarist. Wie hem op Twitter volgt, zal eerder het omgekeerde beweren. Niettemin is zijn creatie, gebaseerd op ware gebeurtenissen in de stad Baltimore (waar Simon werkte als journalist) een ware lofzang op Amerika. Simon toont foute zaken als drugshandel en corruptie en positieve aspecten zoals de verbroedering tussen rassen.

(8) Deadwood (2004-2006, Ziggo Movies & Series XL)

Deadwood speelt zich af op de frontier, in Amerika aan het einde van de negentiende eeuw. Toen noeste mannen – vaak Chinezen en Afro-Amerikanen – de treinsporen aanlegden. Van niets moest iets worden gemaakt. Waarmee het fundament werd gelegd voor de Amerikaanse Droom. Dat die droom een farce is, komt eveneens terug in de serie. Vroege Amerikanen waren net zo onverschrokken en genadeloos als hedendaagse republikeinen.

(7) Scandal (2012-, Videoland)

Deze politieke thriller vindt, net als veel series in deze lijst, plaats in Washington D.C. – het hoofddomein van patriotisme, zo zou je kunnen stellen. In de Amerikaanse hoofdstad zien we hoe het hoofdpersonage OIivia Pope (Kerry Washington) als fixer allerlei weinig vaderlandslievende zaken, die het zonlicht niet kunnen verdragen, vernuftig onder allerlei tapijten schuift.

(6) 24 (2001-2010, Ziggo Movies & Series XL)





In een patriottistische top 10 kan de ‘all American hero’ natuurlijk niet ontbreken. De witte einzelgänger die op eigen kracht complotten weet te ontrafelen en vijanden te verslaan. Kiefer Sutherland speelt agent Jack Bauer, in deze door FOX geproduceerde, moderne western. In 24 afleveringen worden 24 uren behandeld, waardoor de spanning – door de tijdsdruk – flink wordt opgevoerd.

(5) House of Cards (2013-, Netflix)

Dit politieke intrige valt in dezelfde categorie als Scandal. Er wordt voortdurend gespind en gemanipuleerd door Frank Underwood (Kevin Spacey). Dat is inherent aan de achterkamertjespolitiek in Washington en overal in de wereld. Voor de buitenwacht zijn politici patriottistisch, terwijl ze intern plannen maken om het gehele systeem omver te werpen. Ja, House of Cards is onbedoeld een retroactieve knipoog naar Donald Trumps presidentschap.

(4) Homeland (2011-, Netflix)

Zeker de eerste twee sterke seizoenen, vallen in de categorie vaderlandsliefde. Immers: we moesten gissen of soldaat Brody (Damian Lewis) nu wel of niet van Amerika houdt. De militair met een lange staat van dienst werd immers verdacht van terroristische activiteiten. De enige die, zoals altijd, de realiteit voor ogen had was uiteraard Carrie Mathison (Claire Danes).

(3) Parks and Recreation (2009-2015, Ziggo Movies & Series XL)

Het décor is Pawnee, een klein dorpje in de rurale staat Indiana. Een soort miniatuur-Amerika, waar Leslie Knope (Amy Poehler) de scepter zwaait. Een ambitieuze ambtenaar die met haar grootse plannen hogerop wil komen. Voortdurend wordt ze tegengewerkt door de politiek, door haar vrienden en door haar collega’s. Maar ze is en blijft vastberaden.

(2) Veep (2012-, Ziggo Movies & Series XL)

Komedie kan soms op pijnlijke wijze de uitwassen in de politiek verklaren. Zo ook in Veep: een blik achter de schermen van het team van politica Selina Meyer ( Julia Louis-Dreyfus ). De hooghartige diva vormt een gezelschap met een minkukel van een persvertegenwoordiger, een naïef hulpje en een enkelbijtende pr-man. Het zijn de Anthony Scaramucci’s van deze wereld – de persvertegenwoordiger die na slechts 10 dagen werd ontslagen uit het Witte Huis.

(1) Band of Brothers (2001)

De belevenissen van de Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ongeëvenaard. De moedige soldaten in deze serie – waarvan vele sneuvelen – worden neergezet als helden. Helden die niet per definitie perfecte mensen zijn: waarmee de Tweede Wereldoorlog iets genuanceerder wordt neergezet dan in de Hollywoodfilms uit de jaren vijftig en zestig. Hoewel Band of Brothers later door critici ook werd aangemerkt als hyperrealistisch, net als de filmische voorganger Saving Private Ryan (1998).