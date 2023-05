Vrijdag Top Tien: De films van Adam Sandler • Netflix • 14-04-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: de films van Adam Sandler, waaronder zijn nieuwste getiteld Sandy Wexler (vanaf vandaag op Netflix).

Sandler brak door bij Saturday Night Live aan het begin van de jaren negentig, waarop zijn filmcarrière volgde. De scenario’s vol flauwe en puberale grappen schrijft hij steevast met Tim Herlihy. Enkele jaren geleden was het bioscooppubliek de komiek echter beu, Sandlers films flopten stuk voor stuk. Een megadeal bij Netflix bood soelaas: Sandy Wexler (nu bij Netflix) is de derde van een achttal films die op Netflix zullen verschijnen.

Maar hoe kan dat? Dat Sandler bij Netflix wel (weer) een succes is?

Waarschijnlijk omdat mensen in de veilige omgeving van hun woonkamer eerder kiezen voor een foute Sandler-film, dan in de bioscoop. Deze top tien staat op drie uitzonderingen na – die het artistieke evenwicht ook weer herstellen – in het kader van de schmierende Sandler en zijn foute humor.

(10) The Waterboy (1998, Itunes/Google Play/Microsoft Store)

Een 31-jarige onbenul mag voor een American Football team de waterzakken bewaken. Totdat de minkukel zijn eigen talent ontdekt: hij is een ster in tackelen. Wat vooral opvalt aan deze film is dat Kathy Bates en Henry Winkler – toch niet de minste acteertalenten – zich verbonden aan dit project dat werd verguisd door filmjournalist Roger Ebert: ‘Je kan toch niet verwachten dat we de hele film gaan zien?’

(9) Little Nicky (2000, Itunes)

(Little) Nicky is een typisch Sandler-personage. Hij is de derde, zachtaardige zoon van de duivel. Alsof er in de hel ook minder gloeiendhete krochten zijn, waar ruimte is voor bedachtzaamheid. De stupide en zachtaardige Nicky heeft de taak om zijn boze broers vanuit de aarde terug te halen naar de onderwereld van lucifer. Met opzienbarende rollen van Patricia Arquette en Harvey Keitel.

(8) 50 First Dates (2004, Pathé Thuis)

Dit is Sandlers variant van Groundhog Day. Zijn personage Henry leert de liefde van zijn leven kennen, vertolkt door Drew Barrymore. Haar personage Lucy lijdt echter aan een hersenaandoening, waardoor elke ochtend haar geheugen is gewist. Zij beleeft vervolgens telkens dezelfde dag, terwijl de wereld gewoon doordraait.

(7) Sandy Wexler (2017, Netflix)

Sandler heeft al zijn vrienden uit Hollywood uitgenodigd voor deze onderhoudende komedie, zijn nieuwste film dus, die zich afspeelt in de jaren negentig, waar de komiek zelf ook een beetje in is blijven hangen. Het levert evenwel een stompzinnige doch geestige film op over een gemankeerde talentscout en manager – het titelpersonage – die dankzij zijn vastberadenheid triomfeert.

(6) Big Daddy (1999, Google Play)

Sommige mannen nemen – zoals je vaak ziet in sitcoms – een hond om vrouwen te kunnen imponeren. Maar Sonny (Sandler) gaat een stap verder: hij adopteert een kind. Hier is Sandler (voor zijn doen) op topniveau. Met bijrollen van John Stewart en Leslie Mann.

(5) You Don’t Mess with the Zohan (2008, Netflix/Microsoft Store)

Dit is een soort Sandler-renaissance. Over een Israëlische commando Zohan (Sandler) die een carrière ambieert als kapper. Het zijn vaak dit soort onzinnige invalshoeken die resulteren in hersenloos vermaak. Met ook nog eens een opbrengst van ruim 200 miljoen dollar. Daarna ging het dus bergaf, en flopten Sandlers films steeds vaker.

(4) Funny People (2009, Amazon/Itunes/Google Play/Microsoft Store)

Judd Apatow staat als regisseur, scenarioschrijver en producent bekend als een van de grote komische talenten. Hij gaat met succesvolle projecten als Knocked Up (2007) en Girls (2012-2017) dan ook vrijwel nooit de fout in. Apatow durft daarnaast ook te kiezen voor een iets artistiekere benadering. Zoals in dit drama over een ernstig zieke komiek (Sandler). Sandler wordt (weer eens, zie Punch-Drunk Love) gedwongen om wat meer van zichzelf te laten zien, dan de eeuwige druiloor, die hij vaak speelt.

(3) Top Five (2014, Itunes/Google Play/Microsoft Store)

In deze film is maar een piepkleine rol weggelegd voor Sandler, bijna een cameo. Chris Rock speelt de hoofdrol en regisseert zichzelf, in zijn Woody Allen-achtige existentialistische komedie. Zo’n film heeft Sandler nog nooit gemaakt, en zal hij nooit maken. Wellicht heeft dat ermee te maken dat Rock in tegenstelling tot Sandler uiteindelijk volwassen is geworden.

(2) Punch-Drunk Love (2002, Pathé Thuis/Itunes)





Een samenwerking tussen Apatow en Sandler levert al wat op. Maar de eerdere samenwerking tussen Paul Thomas Anderson en Sandler is noemenswaardiger: Sandler mag – voor het eerst in zijn carrière? – zijn dramatische talent etaleren. Met als gevolg een van de fijnste films van Anderson, over een introverte ondernemer die voortdurend wordt gekleineerd door zijn zussen.

(1) Happy Gilmore (1996, Amazon/Itunes/Google Play/Microsoft Store)

Golf en komedie gaan goed samen (ook in Sandy Wexler, overigens): het is bijna een komische vuistregel. Denk bijvoorbeeld aan de klassieker Caddyshack (1980), over een groep caddies op een golfbaan in Florida. Daarom eindigen we deze top tien weer met een echte Sandler-klassieker. Over een nitwit; een ex-hockeyspeler die gaat golfen. Veel aspirant-komieken hakten na het zien van deze film de knoop door: zij wilden ook – hoe ironisch – zo grappig worden als Sandler. Daar slaagden er – ere wie ere toekomt, meneer Sandler – maar weinig in.