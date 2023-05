Vrijdag Top Tien: De beste whodunits • 28-04-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: de beste whodunits.

Een lange zoektocht naar een moordenaar kan ontzettend bevredigend zijn. Mondjesmaat vinden we samen met de rechercheur het bewijs, dat we onderwerpen aan een diepgaande studie. Gezamenlijk vormen deze puzzelstukjes dan ergens in de laatste aflevering een oplossing voor een weerzinwekkende daad. En komen we erachter wie het gedaan heeft: whodunit. In deze top tien de beste op een rij.

(10) Veronica Mars (2004-2007, Microsoft Store)

Deze serie, die abrupt eindigde, is een moderne vorm van film noir. Veronica Mars – vertolkt door Kristen Bell, die met deze hoofdrol doorbrak – is een intelligente en nieuwsgierige scholier, die met haar detective-vader allerlei opmerkelijke zaken aan het licht brengt in haar woonplaats Neptune in het zonnige Californië.

(9) Hinterland (2013-, Netflix)

Een uit Londen afkomstige rechercheur verhuist naar het platteland van Wales, daar waar men met elkaar communiceert in een nagenoeg onverstaanbaar dialect. Gelukkig kan je bij de taalinstellingen ook gewoon ‘normaal’ Engels aanvinken, zodat je de beproevingen van protagonist Tom Mathias op de voet kan volgen.

(8) Sherlock (2010-, Netflix)

Benedict Cumberbatch is de zoveelste acteur die in de huid kruipt van de beroemde beroepsspeurder Sherlock Holmes. De detective die gebruik maakt van deductietechnieken: hij kan heel makkelijk redeneren hoe en waarom een misdaad heeft plaatsgevonden. Deze gimmick wordt in deze serie gaandeweg ronduit irritant en ongeloofwaardig, maar de eerste twee seizoenen zijn niettemin uitstekend.

(7) The Killing (2008-2011, Netflix)

De Amerikaanse versie van deze Deense misdaadserie bracht een prachtig eerste seizoen voort, maar overtrof nooit het Deense origineel. Over politie-inspecteur Sarah Lund (Sofie Grabol) die we van minuut tot minuut volgen gedurende haar ijzingwekkende zoektocht naar de moordenaar.

(6) Luther (2013-, Netflix)

Luther voelt en oogt als een spin-off van Sherlock, maar is mede dankzij het acteerwerk van Idris Elba, die de rol van het titelpersonage vertolkt, een eigen instituut geworden. Hij speelt uiteraard – volgens de whodunit-conventies – een getroebleerde politieagent die terechtkomt in een web van intriges.

(5) The Missing (2014-, Netlifx)

Het eerste seizoen draaide om de vermissing van een Britse jongen in een Frans dorpje. Was hij vermoord? Ontvoerd? Johannes de Doper (Julien Baptiste, geweldige rol van Tchéky Karyo) zoekt het uit. In het tweede seizoen verschijnt hij opnieuw ten tonele wanneer een meisje na tien jaar geleden verdwenen te zijn weer opduikt.

(4) The Bridge (2011-, Netflix)

Ook hier geldt dat de Deense oorspronkelijke versie spannender is dan de Amerikaanse remake, waarin het draait om een moord op de Mexicaans-Amerikaanse grens. In het Deense origineel is het de Deens-Zweedse grens. De twee politieorganisaties uit twee landen worden hierdoor gedwongen samen te werken, wat weer een leuke katalysator is voor de plot.

(3) Broadchurch (2013-, Netflix)

Opnieuw bevinden we ons in een klein dorpje waar het ondenkbare gebeurt: een moord op een jongetje. Topacteurs David Tennant en Olivia Coleman spelen een voortdurend met elkaar kibbelend rechercheursduo dat op de zaak wordt gezet. Verwacht vele plotwendingen.

(2) True Detective (2014-, HBO)

De openingstune, de twee politieagenten (Matthew McConaughey en Woody Harrelson) en het achterland van Louisiana vormen een intrigerend geheel in deze reeks over een seriemoordenaar. Het tweede seizoen, ook geschreven door topscenarist Nic Pizzolattto, beviel iets minder. Maar er zijn intussen geruchten voor een derde ronde.

(1) Top of the Lake (2013, Netflix/Microsoft Store)

Nieuw-Zeelands misdaaddrama gemaakt en geschreven door vrouwen. Over een twaalfjarig meisje dat ineens verdwijnt. Gefilmd op prachtige plekken en geregisseerd door meesterfilmmaker Jane Campion – de enige vrouw die ooit een Gouden Palm won. Met een hoofdrol voor Elisabeth Moss, die vanuit de stad naar het platteland afreist om dit mysterie op te lossen.