Vrijdag Top Tien: De beste kostuumdrama’s

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: de beste kostuumdrama’s.

De aandacht voor kostumering raakt vaak ondergesneeuwd door de knappe acteur of actrice die het tenue uiteindelijk draagt voor de camera. Deze top tien is een lofzang op de kostuumontwerper die klederdracht uit elke historische periode moeiteloos kan namaken. Wie kan zich een serie als Rome voorstellen zonder de (enigszins) historisch correcte kostuums?

Fantasyseries als Game of Thrones ontbreken trouwens in deze top tien. Dat is om twee redenen: omdat de verhaalwereld van Game of Thrones geen historische periode vertegenwoordigt en omdat (het briljante) Game of Thrones dan vrijwel in elke top tien zou verschijnen.

10. Quarry (2016, Ziggo Movies & Series XL)

Aan het begin van de jaren 70 reed je in grote auto’s en luisterde je naar funk- en soulmuziek. Mannen droegen een baard, broeken met wijde pijpen en strakke overhemden. Net als de hoofdrolspeler Quarry (Logan Marshall-Green), een Vietnamveteraan die in Memphis begint aan een tweede carrière als beroepscrimineel.

9. Vinyl (2016, Ziggo Movies & Series XL)

Vinyl is weer in, althans de geluidsdrager, en niet deze door Martin Scorsese geproduceerde hbo-serie over de muziekindustrie in New York in de jaren 70. Uiteindelijk verscheen slechts een seizoen. Dat lag niet aan de aankleding van de cast: acteurs Bobby Cannavale en Olivia Wilde zijn gehuld in trendy kledij.

8. Peaky Blinders (2013-, Netflix)

Gangsters in het interbellum in Birmingham zien eruit als volwassen versies van Kruimeltje. Ze bewegen zich in hun katoenen tenues over kinderkopjes – asfalt was er nog niet. De grote baas, een rol van Cillian Murphy, kiest voor een stijlvol maatpak.

7. Rome (2005-2007, HBO)

Het is alweer enige tijd geleden dat deze miljoenenproductie verscheen. Destijds verscheen de Nederlandse historicus Fik Meijer nog op televisie om te vertellen hoezeer de sets en kostuums van het oude Rome niet volledig historisch correct zijn. Niettemin zijn ze wel schitterend.

[caption id="attachment_16508" align="aligncenter" width="1068"] Rome HBO DVD Polly Walker Kerry Condon Kevin McKidd Ray Stevenson James Purefoy[/caption]

6. The Crown (2016-, Netflix)

Deze dramaserie speelt zich af net na de Tweede Wereldoorlog. Dat betekent dat de kostuumontwerpers de trends uit die periode moeten kopiëren, evenals de vaak eeuwenoude kledingvoorschriften van het Britse koninklijke huis. En dat doen ze met verve.

[caption id="attachment_16509" align="aligncenter" width="1068"] The Crown[/caption]

5. Mad Men (2007-2015)

De mannen en vrouwen in het reclamebureau aan het decadente Madison Avenue in New York maken in deze serie een heel decennium mee. In zeven seizoenen neemt maker Matthew Weiner je mee van het begin van de jaren 60 tot aan het begin van de jaren 70. Zo veranderen de personages – vooral de vrouwen – elk seizoen hun garderobe.

4. The Americans (2013-2017, Netflix)

Het decor van deze dramaserie is Washington D.C. in de jaren 80. Tijdens de Koude Oorlog opereren twee Russische spionnen in het Verenigde Staten van president Ronald Reagan, een recentere periode dus ten opzichte van de andere titels uit deze lijst. Dat maakt het voor kostuumontwerpers soms nog moelijker: veel kijkers kunnen zich die tijd immers nog herinneren, en zullen kritischer naar de (aan)kleding kijken.

3. Carnivale (2003-2005, Ziggo Movies & Series XL)

Dankzij een gebrek aan kijkers kwam er in 2005 een vervroegd einde aan Carnivale. Deze intrigerende serie speelt zich af tijdens de Amerikaanse depressie, en volgt een rondtrekkend circus. Denk qua kostumering dan ook aan de kermis en rariteitenkabinetten.

2. Deadwood (2004-2006, Netflix)

Deadwood draait om een dorp aan de frontier in de Verenigde Staten in de negentiende eeuw. Zo’n plek waar cowboys de wetten en regels bepalen, en niet de overheid. De kostuums zijn niet per se onderhevig aan een stijl: ze zijn net zo divers als de afkomst van de dorpelingen, die vaak nog maar net in Deadwood zijn komen wonen.

1. Band of Brothers (2001, Ziggo Movies & Series XL)

Na het success van Saving Private Ryan (1998) produceerde Steven Spielberg deze dramaserie over de Easy Company, een Amerikaans regiment dat tijdens de Tweede Wereldoorlog talloze beproevingen ondergaat. Band of Brothers is al sinds jaar en dag een iconische serie. Dat komt mede dankzij de legeruitrustingen van de personages. De gevechten lijken bijkans levensecht.