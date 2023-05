Vrijdag Top Tien: De beste animatieseries • 29-09-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: De beste animatieseries.

Elke week schrijft onze recensent Omar Larabi een top tien met televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Vandaag: De beste animatieseries.

De makers van animatieseries beschikken vaak over volledige artistieke vrijheid, zonder (logistieke) restricties: dat is de intrinsieke waarde een volledig geïllustreerde verhaalwereld. De mogelijkheid om groteske wezens als Homer Simpson tot leven te brengen. En de mogelijkheid om detailrijke verhalen te vertellen, die nagenoeg onmenselijk zijn qua omvang en verbeelding, zoals bij Southpark. Want hoe had bijvoorbeeld een life-action versie van Family Guy eruitgezien? Dat was onmogelijk geweest: welke acteurs hadden al die vernederingen van Peter Griffin immers willen doorstaan? Daarnaast kunnen scenaristen zich verschuilen achter hun kleurrijke personages, die dikwijls de spreekbuis zijn van hun ongenoegen.

(10) The Simpsons (1989-, FOX)

Zonder Homer, Marge, Bart, Maggie en Lisa hadden we zeker geen Bob’s Burgers gehad (die vinden we hoger in de lijst). In het eerste seizoen in 1989 keken er gemiddeld nog zo’n kleine 28 miljoen mensen per aflevering: een ongekend aantal. Sindsdien zijn de kijkcijfers afgezakt naar ongeveer 5 miljoen per aflevering. Hoewel de oorzaak hiervan tevens ligt aan het versnipperde Amerikaanse media-aanbod, is dit ook een bewijs dat de ooit immens populaire serie aan relevantie heeft ingeboet.

(9) American Dad (2005-, Comedy Central)

Na het succes van Family Guy besloot creatieveling Seth MacFarlane samen met schrijfcollega’s Mike Barker en Matt Weitzman nog een animatieserie bij FOX te lanceren. Over het gezin van de conservatieve en patriottistische CIA-agent Stan. De populariteit kelderde net als bij The Simpsons geleidelijk, van 8,5 miljoen kijkers in 2004 tot 3 miljoen in 2014, toen de serie door FOX werd geannuleerd. Kabelzender TBS besloot in dat jaar de animatieserie over te nemen. Met wisselend succes: zo’n 1 miljoen kijkers.

(8) F is for Family (2015-, Netflix)

Ook in deze show die zich afspeelt in 1973 staat een familie centraal. Het gezin van Francis X. Murhpy, vertolkt door de New Yorkse komiek Bill Burr die tevens een van de bedenkers is van F is for Family. Deze rol – Murphy is een driftige Ierse oorlogsveteraan – is de roodharige, grofgebekte macho op het lijf geschreven. De casting van acteerveteranen als Laura Dern (Murphy’s vrouw), Justin Long, en Sam Rockwell draagt eveneens bij aan het succes.

(7) Mike Judge Presents: Tales of the Tour Bus (2017-, Ziggo Movies & Series XL)

Mike Judge kan net als Seth McFarlane niet ontbreken in deze lijst. Tales of the Tour Bus is zijn nieuwe project. Dit is niet een archetypische geïllustreerde sitcom, maar een achtdelige reeks portretten van bijkans vergeten muzikanten uit de jaren vijftig, zestig, zeventig en tachtig. Met een veelvoud aan geestige anekdotes. Zoals wanneer rockster Jerry Lee Lewis tijdens een feestje binnenshuis het plafond van de woonkamer kapotschiet met een Tommygun.

(6) Bob’s Burgers (2011-, Netflix)

Vooral de kinderen uit het gezin van burgerbakker Bob Belcher kregen gaandeweg een eigen fanbase. De eigenzinnige Tina, Gene en Louise zijn stuk voor stuk eigengereide wezentjes. Scenarist Loren Bouchard gaat derhalve infantiele grappen over scheten en uitwerpselen niet uit de weg: dat is onoverkomelijk. Net als de daling van de kijkcijfers, van 5 miljoen in 2011 tot een kleine 3 miljoen vorig seizoen. Is de rek eruit?

(5) Archer (2009-, Netflix)

Naast al die geanimeerde sitcoms, waarin familieperikelen worden verbeeld, kan ook een avonturenserie niet ontbreken in deze lijst. Met in de hoofdrol geheimagent Sterling Archer. Hoewel het vermelden waard is dat het in Archer ook niet aan humor ontbreekt. Wellicht is dat – in het geval van tekenfilmseries – inherent aan het medium. Saillant detail: personages uit Archer verschenen in Bob’s Burgers en vice versa.

(4) Rick and Morty (2013-, Netflix)

Dan Harmon, de bedenker van sitcom Community, is een escapist. Dat zie je in de serie, die draait om de gebeurtenissen op een universiteit en tevens in Rick en Morty: de scifi-animatieserie die hij creëerde met Justin Roiland. Roiland speelt vader Rick en zoon Morty tijdens hun vele intergalactische avonturen. De serie die ooit begon als een parodie op Back to the Future is uitgegroeid tot een populaire Netflixserie met een grote, loyale fanschare.

(3) Southpark (1997, Comedy Central)

Na The Simpsons is dit de langstlopende animatieserie uit deze top 10. En hoewel seizoenen qua kwaliteit en originaliteit nogal van elkaar verschillen, kan je niet ontkennen dat de maatschappijkritiek, verpakt in quasi-intelligente satire, vaak zijn doel treft. Makers Matt Stone en Trey Parker werken nog steeds op het scherpst van de snede, hoewel dat dit seizoen nog zal moeten blijken, zo bleek uit de recensie.

(2) Family Guy (1999-, Netflix)

Seth MacFarlane brak op 25-jarige leeftijd door met Family Guy, dankzij zijn schrijftalent, en dankzij zijn knappe uiteenlopende vertolkingen van onder meer hoofdrolspeler Peter Griffin, zoontje Stewie en hond Brian. Op YouTube staan talloze video’s waarop is te zien hoe makkelijk de duizendpoot in de geluidsstudio schakelt tussen de personages. Opvallend genoeg draait Family Guy naast Bob’s Burgers, F is for Family, Southpark, Mike Judge Presents en The Simpsons om een gezin (of gezinnen en personen) uit de arbeidersklasse.

(1) Bojack, Horseman (2014-, Netflix)

Raphael Bob-Waksberg, de bedenker van de verhaalwereld van paard-ster Bojack (Will Arnett in topvorm), wordt in sommige intellectuele kringen beschouwd als een held. Met name vanwege de ontzettend knap geschreven mono- en dialogen, en het soms pikzwarte sarcasme dat van het scherm afdruipt. Dat heeft tegelijkertijd tot gevolg dat deze in Hollywood gesitueerde serie, waarin beroemdheid an sich wordt geridiculiseerd, niet voor iedereen is.