Vrijdag Top Tien: Amerikaanse filmremakes

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: de beste recente Amerikaanse filmremakes.

Veel filmpuristen verachten filmremakes. Dat komt omdat ze niet altijd even succesvol zijn en in Hollywood vaak een luchtige variant op het diepzinnigere – vaak buitenlandse – origineel. Filmremakes zijn voor filmdistributeurs evenwel een gemakkelijke manier om snel geld te verdienen. Een scenario is er immers al, en dat hoeft vaak alleen nog even licht bewerkt te worden. En bovenal helpt de naamsbekendheid van een film of filmfranchise ook mee. Deze lijst bevat een tiental Amerikaanse remakes die wel een artistiek (en soms) financieel succes waren.

(10) Twelve Monkeys (1995, Amazon/Pathé Thuis/Itunes/Microsoft Store)

In deze film, van Python-komiek Terry Gilliam, wordt een misantropische futuristische wereld geschetst. Een wereld waarin een groot deel van de populatie is uitgeroeid door een virus. James Cole (Bruce Willis) moet terugreizen in de tijd, om deze ingrijpende gebeurtenis te voorkomen. Met als gevolg een degelijke sciencefictionfilm die uit de koker komt van de legendarische cineast Chris Marker. Zijn La Jetée uit 1962 diende als inspiratiebron. Deze korte film is misschien wel een van de mooiste ooit gemaakt. Christopher Nolan leende voor zijn Inception (2010, Google Play/Itunes) trouwens ook nogal opzichtig van Marker, zonder dat toe te geven. Maar dat zien we wel vaker in deze top tien.

(9) Let Me In (2010, Pathé Thuis)

De KNF, de Kring van Nederlandse filmjournalisten, riep in 2008 de film Let the Right One In uit tot beste film van het jaar. In dit Zweedse drama staat een jongetje centraal, die bevriend raakt met een bloeddorstig meisje – een vampier. Het succes van de film leverde regisseur Tomas Alfredson een klus op in Engeland, resulterend in het schitterende Tinker Tailor Soldier Spy (2011, Netflix), met een fantastische rol van Gary Oldman, die we verderop in deze lijst terugzien. Alfredsons film werd daarnaast ‘geamerikaniseerd’: er verscheen in 2010 een – overigens gelauwerde – remake met in de hoofdrol de jeugdige Chloë Grace Moretz.

(8) 3:10 To Yuma (2007, Netflix)

Deze top tien bevat drie westernremakes, te beginnen met deze van James Mangold, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1957. En die film was weer gebaseerd op een kort verhaal van Elmore Leonard uit 1953, wiens werk ook leidde tot de FX-serie Justified (2010-2015, Amazon). In de periode dat hij het verhaal schreef, de jaren vijftig, was Amerika al volledig ontgonnen, en blikte men weemoedig terug op de periode van de immer verschuivende frontier. Ook in 2007 was het genre tijdelijk weer in zwang, getuige de 70 miljoen dollar die deze film opbracht. Dat lag ook vast aan de cast: Russel Crowe, Christian Bale en Ben Foster verbonden zich aan het project.

(7) Bram Stoker’s Dracula (1992, Netflix/Itunes)

Het wereldberoemde boek dat Bram Stoker schreef in 1897 is talloze malen verfilmd: Bela Lugosi speelde Dracula in de gelijknamige film uit 1931; Christopher Lee verkleedde zich in 1958 als de angstaanjagende vampier. Nadat filmregisseur Francis Ford Coppola de opnames voor The Godfather: Part III (1990, Pathé Thuis/Itunes/Google Play/Microsoft Store) erop had zitten, begon hij aan zijn donkere, macabere verfilming van het verhaal over de eeuwenoude bloeddrinkende ondode. Gary Oldman geeft met verve gestalte aan de manipulatieve vampier. En wie herinnert zich de – destijds 27-jarige – Monica Bellucci niet, als de bruid van Dracula, in haar derde speelfilm.

(6) The Fly (1986, Itunes/Google Play/Microsoft Store)

David Cronenberg, een cineast die al zijn hele carrière de krochten van het groteske verkent, baseerde deze horrorklassieker op de gelijknamige film uit 1958. Die was op zijn beurt gebaseerd op het korte verhaal van George Langelaan uit 1957. Over een wetenschapper die experimenteert met teleportatie en per abuis gaandeweg transformeert in een vlieg. De gracieuze Jeff Goldblum kruipt in de huid van de hoofdrolspeler, en speelt wellicht de beste rol uit zijn carrière.

(5) True Grit (2010, Amazon/Itunes/Google Play/Microsoft Store)

John Wayne was samen met Clint Eastwood een van de grote namen uit het westerngenre. Beide acteurs zijn tevens gezegend met een republikeins hart. Misschien is dat ook wel onoverkomelijk: het zijn immers de republikeinen die het tweede amendement – het recht om wapens te dragen – driftig verdedigen. Enfin: de gebroeders Coen, bekend van The Big Lebowski (1998, Pathé Thuis/Itunes/Google Play/ Microsoft Store), maakten met deze film een remake van de gelijknamige klassieker uit 1969. Jeff Bridges speelt John Wayne’s personage Rooster Cogburn. Een rouwdouwer in de herfst van zijn leven, die nog steeds bezit over ‘true grit’: een soort weerbarstige doortastendheid. Hij is de U.S. Marshall die wordt ingehuurd door een 14-jarig meisje wier vader is vermoord: samen gaan ze op zoek naar de schuldige.

(4) The Thing (1982, Amazon/Itunes/Google Play)

John Carpenter, bekend van horrorklassiekers als Halloween (1978), maakte al vaker remakes, waaronder Assault on Precinct 13 (1976). The Thing is een bewerking van de sciencefiction roman Who Goes There? uit 1938. Dit werk werd maar liefst vier keer verfilmd: in 1951, 1972, 1982 en in 2011. Deze versie, uit 1982 dus, is zonder twijfel de beste visualisatie van ‘het ding’: de buitenaardse parasiet die weet door te dringen in een door wetenschappers opgezet kampement op de zuidpool. Met een schitterende muzikale compositie van Ennio Morrricone en een hoofdrol voor Kurt Russel, die ook te zien is in Carpenters avonturenfilm Big Trouble in Little China (1986, Google Play/Microsoft Store) en zijn dystopische Escape from L.A. (1996, Itunes/ Google Play).

(3) A Fistful of Dollars (1964, Google Play)

Sergio Leone, bekend van zijn spaghettiwesterns, baseerde zijn eerste collaboratie met Clint Eastwood op Yojimbo (1961) van Japanner Akira Kurosawa. Hoewel hij dat, naar verluidt, nooit heeft toegegeven – hij verloor wel een rechtzaak van de Kurosawa, die onder meer de opbrengst van de recettes in delen van Azië ontving. Eastwood speelt de schietgrage einzelgänger die zijn opwachting maakt in een dorp waar twee families met elkaar in conflict zijn en worden gedreven door hebzucht. Hierna volgde For a Few Dollars More (1965, Itunes/Google Play) en de trilogie kwam, net als de samenwerking met Eastwood, tot haar einde met het legendarische The Good, the Bad and the Ugly (1968, Itunes/Google Play)

(2) The Departed (2006, Pathé Thuis/Itunes/Google Play/Microsoft Store)

Filmmaker Martin Scorsese, aan wie het EYE filmmuseum in Amsterdam vanaf 25 mei een expositie wijdt, is al van jongs af aan, net als Sergio Leone, geïnspireerd door Aziatische cineasten. Zijn met vier Oscars bekroonde ijzingwekkende The Departed , over een undercoveragent (Leonardo DiCaprio) een politiemol (Matt Damon) en een maffiabaas (Jack Nicholson), is een remake van het door Andrew Lau en Alan Mak geregisseerde Internal Affairs uit 2002: een thriller die zich afspeelt in Hong Kong. Scorsese maakte vaker remakes, zoals Cape Fear (1991, Google Play/Microsoft Store): een remake van de gelijknamige film uit 1962.

(1) Scarface (1983, Netflix/Amazon/Pathé/Itunes/Google Play/Microsoft Store)

Veel filmliefhebbers weten niet dat Scarface , geregisseerd door Brian DePalma en geschreven door Oliver Stone, een remake is van de gelijknamige gangsterfilm uit 1932. Toen nam Howard Hawks de regie op zich, in deze productie van de eigenzinnige zakenman/uitvinder Howard Hughes. Hughes’ leven werd overigens vertolkt door Leonardo DiCaprio in Martin Scorsese’s The Aviator (2004). Hoe dan ook: Scarface heeft qua acteerwerk (een schitterende Al Pacino als Cubaan Tony Montana), thema (snel rijk worden met immorele praktijken) en stijl (flitsend Miami; toffe soundtrack) een grote stempel gedrukt op onder meer de Amerikaanse hiphopscene. In 2018 wordt de remake van deze remake verwacht.