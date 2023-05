Vrijdag top 10: wat zijn de meest opvallende net niet-seksscènes in films? • 17-03-2017 • leestijd 4 minuten • 69 keer bekeken • bewaren

Je kan een net niet-seksscène op verschillende manieren definiëren. Zo heb je de scènes waarin twee geliefden van plan zijn om onder de dekens te duiken, alvorens ze worden gestoord door een onschuldige omstander – een vader, moeder, broertje of zus. In horrorfilms wordt de daad dikwijls onderbroken door het monster. En dan heb je nog erotische films, waar de spanning lange tijd in net-niet momenten wordt opgevoerd voordat de personages letterlijk tot een orgasme komen.

Deze eclectische top tien bevat al deze genres door elkaar. En bevat eveneens spoilers!

(10) Caged (2011, Videoland)

Deze perverse film staat hoog genoteerd bij Videoland. Hoofdpersoon Stella ‘voelt zich niet meer begeerd’. Pogingen om seks met haar partner te hebben resulteren telkens in een anticlimax. Stella’s roekeloze gedrag – een hedonistisch dubbelleven – leidt er toe dat ze wordt ontvoerd en meermaals verkracht.

(9) A Room in Rome (2010, GooglePlay)

Deze erotische film van regisseur Julio Medem, bekend van Sex and Lucia (2001), werd maar matig ontvangen door het filmjournaille. Het verhaal – over twee vrouwen/toeristen die elkaar beter leren kennen op een Romeinse hotelkamer – is desalniettemin opmerkelijk, aangezien de personages vrijwel de gehele film naakt zijn. Voordat de seks en de sensualiteit aanvangt laat Natacha (Natasha Yarovenko) eerst haar minnares voor de nacht, Alba (Elena Anaya) nog even op Google Maps zien waar ze woont.

(8) Chi-Raq (2015, Microsoft Store)

Spike Lee liet zich voor deze film inspireren door Lysistrate : een Griekse komedie uit de oudheid, geschreven door Aristophanes. Over Atheense vrouwen die in seksstaking gaan. Alleen gaat het in Chi-Raq over de uitwassen van bendegeweld in Chicago. Een kind komt om het leven door een verdwaalde kogel, waarop vrouwen uit de buurt zich verenigen en en masse seks afwijzen.

(7) 500 days of summer (2009, Netflix)

Deze tragikomedie ging in Nederland pas in september in première, in onze nazomer. Zooey Deschanel speelt Summer, die niet gelooft in de ware liefde. Joseph Gordon-Levitt speelt Tom, die op Summer verliefd wordt. Aan het begin van de film zien we de chemie tussen de twee. We zien Zooey Deschanel met haar blote rug naar de camera toe: een hommage aan The Graduate (1967). De (gesuggereerde) seks blijft in de film echter buiten beeld.

(6) Carol (2015, Pathé Thuis)

Het duurt een tijd voordat de verboden liefde in het New York van de jaren 50 tussen Carol Aird (Cate Blanchett) en Therese Belivet (Rooney Mara) tot uiting komt. In de opmaat naar deze seksuele explosie weet filmregisseur Todd Haynes het publiek te bespelen met uiterst sensuele scènes. Zoals de close-up van Carols handschoenen als ze in het warenhuis komt waar Therese werkzaam is.

(5) It Happened One Night (1934, Microsoft Store/Itunes)

In de jaren 30 golden er allerlei regels wat betreft de verbeelding van relaties tussen man en vrouw. Die komen het mooist tot uiting in de Screwball- komedies van onder meer Frank Capra, die seks vooral op suggestieve wijze moet verbeelden vanwege de regels van de censuurcommissie. Een shot van de dijen van Claudette Colbert kan bijvoorbeeld wel. Mooist is de scène waarin het ongetrouwde stel (Clark Gable en Colbert) een doek hangt in de kamer waar ze slapen: een afbakening tussen de twee die wel heel snel ongedaan gemaakt kan worden.

(4) Sleep Tight (2011, Pathé Thuis/Itunes)

Er gebeuren rare dingen in het appartement van Clara (Marta Etura). Middenin de nacht blijkt hoe een engerd zich verstopt in haar woning. In een poging haar leven te verwoesten. Tegen het einde van deze morbide film komen we erachter dat er ook seks in het spel is geweest. Maar dat gebeurde allemaal in Clara’s slaap.

(3) Some like it hot (1959, Netflix/Google Play)

In deze film zijn er verschillende scènes waarin op intelligente wijze wordt verwezen naar seks, zonder dat er wordt gevrijd. Filmmaker Billy Wilder was een meester in het verwijzen naar de daad zonder te expliciet te worden. Aan het einde van de jaren 50 bestond er ook een ouderwets beeld van seksualiteit, dat Marilyn Monroe niet alleen met haar schoonheid maar ook met haar intelligente acteerwerk ter discussie wist te stellen.

(2) It Follows (2014, Google Play)

In deze film kan je ‘het’ krijgen door seks. Jay (Maika Monroe) krijgt ‘het’ op een verlaten parkeerplaats in het gehavende Detroit. Met als gevolg dat je voortdurend door ‘het’ wordt achternagezeten: wezens die je volgen en willen doden. Vandaar dat er meerdere momenten in de film zitten waarin seks op tijd of te laat wordt verbroken. In It Follows fungeert het kwaad dus als anticonceptie.

(1) I Spit on Your Grave (1978, Netflix)

De remake van deze film uit 2010 staat overigens ook in de Netflix-catalogus. Maar het origineel is (natuurlijk) grotesker. Met de jonge Jennifer (Camille Keaton) die afreist naar het platteland om aan haar boek te werken. Daar wordt ze verkracht, waarop ze toenadering zoekt tot haar verkrachters. Die vermoordt ze een voor een. In een van de laatste scènes zit ze met een van de daders in bad. Hij verwacht seks, zij knipt zijn geslachtsdeel eraf, doet de badkamer op slot, en laat hem lijden.