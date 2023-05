Vrijdag top 10: Wat zijn de beste onbekende films? • 10-03-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod.

Wie duikt in het Nederlandse VOD-aanbod zal tot de conclusie moeten komen dat vooral de Engelstalige films domineren. Dat is spijtig: Franse, Japanse of Braziliaanse kleine en middelgrote films komen daardoor amper voor in de catalogi. Daartegenover staat dat een VOD-dienst als Pathé Thuis een onverwacht aantal arthousetitels aanbiedt. Misschien nog wel meer dan Netflix.

(10) Tiny Furniture (2010, Netflix)

Dit speelfilmdebuut van Lena Dunham over een dwalende ziel tijdens een New Yorkse zomer, werd indertijd uitstekend ontvangen op het Sundance Film Festival, en betekende de opmaat naar Dunhams successerie Girls. De titel verwijst naar de moeder (Laurie Simmons) van het hoofdpersonage (gespeeld door Dunham), een fotograaf die piepklein meubilair gebruikt in haar composities.

(9) 170 Hz (2011, Pathé Thuis)

Nog een speelfilmdebuut: Joost van Ginkel won met 170 Hz de publieksprijs op het Nederlands Film Festival. Dat was terecht want 170 Hz is een smaakvol gefilmd drama over twee dove geliefden. We zien hoe Van Ginkel zijn talent nog verder ontwikkelde in The Paradise Suite (2015), de Nederlandse inzending voor de Oscars in dat jaar.

(8) Temple Grandin (2010, Ziggo Movies & Series XL)

Hoewel Claire Danes voor haar vertolking van het titelpersonage – een autistische topwetenschapper in de vee-industrie – een Golden Globe in ontvangst nam, lijkt deze HBO-film toch te worden overschaduwd door bekendere titels uit de HBO-catalogus. Terwijl deze productie – over een vechtlustige vrouw in een roekeloze mannenwereld – echt het melden waard is.

(7) Another Earth (2011, Itunes/GooglePlay/Microsoft Store)

Wie heeft genoten van The OA zal wellicht meer willen zien van co-scenarist en hoofdrolspeler Brit Marling. Ze maakte deze film met Mike Cahill ( I Origins ). Another Earth heeft dezelfde mysterieuze spanning als The OA : met personages die door (gesuggereerde) bovennatuurlijke en/of kosmische krachten op elkaars pad komen. In dit geval wanneer een tweede leefbare aarde wordt ontdekt.

(6) The Warriors (1979, Amazon Prime/Itunes/Microsoft Store)

In deze culthit reist een New Yorkse jeugdbende af naar een grote bijeenkomst in het noorden van de stad – in The Bronx – waar ze vervolgens worden verraden. De rest van het verhaal laat zich omschrijven als een computerspel: de jongens nemen het in verschillende levels op tegen verschillende bendes. Het is een soort rondleiding door New York City die eindigt bij de thuishaven van de bende in Coney Island.

(5) Les Ogres (2015, Pathé Thuis)

De Ogres uit de titel zijn spreekwoordelijke reuzen – een kleurrijk gezelschap – die deel uitmaken van een in Frankrijk rondtrekkend theatergezelschap. Deze tweede speelfilm van Léa Fehner – met onder meer invloeden van filmmeester Federico Fellini – lijkt alweer een beetje in de vergetelheid te zijn geraakt.

(4) Tangerine (2015, Netflix)

Regisseur Sean Baker schoot deze film volledig met een iPhone. Alleen dat al is reden genoeg om Tangerine eens te zien. Spijtig genoeg verscheen deze productie niet in de Nederlandse bioscoop, ondanks het belangwekkende onderwerp: prostitutie (door transgenders) in Los Angeles. Zo zien we hoe een prostituee op kerstavond op zoek gaat naar haar pooier.

(3) Évolution (2015, Pathé Thuis)

Regisseur Lucile Hadzihalilovic maakt eens per decennium een film. Dat komt mede doordat haar werk moeilijk te duiden is: investeerders staan niet in de rij. Want zijn het genrefilms of horrorfilms? Hoe dan ook is een film als Évolution voer voor de filmliefhebber. Niet alleen de beelden – de film werd geschoten op Lanzarote – zijn schitterend. Het acteerwerk – kinderen en moeders bewonen het vulkaaneiland – is minstens net zo imposant.

(2) Neon Bull (2016, Itunes/Pathé Thuis/GooglePlay)

Dit is de tweede film in deze top tien over een rondtrekkend gezelschap. Misschien komt dat wel omdat de dynamiek in zo’n groep – tenminste in dit geval – lijdt tot de viering van de levenslust. Neon Bull gaat over een Braziliaans rodeogezelschap: onder wie een man, een vrouw en een meisje. Terwijl de wereld om hen heen snel verandert, mag voor hun de tijd nog even stilstaan.

(1) Upstream Color (2013, Netflix)

Is Upstream Color nu zo’n cinematografische zeldzaamheid? De films van Shane Carruth zijn zeker uniek en complex van aard en tegelijkertijd heel populair onder een bepaald type filmliefhebber. En die fans kunnen niet wachten tot de volgende ingenieuze Carruth-narratief. Zo’n opeenvolging van beelden die nauwelijks te vertalen is naar een verhaal.