Vrijdag top 10: Cowboyfilms • 20-10-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Elke week schrijft onze recensent Omar Larabi een top tien met televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Vandaag: Cowboyfilms.

Het westerngenre, bevolkt door excentrieke eenlingen, leek na Clint Eastwoods Unforgiven (1992) nagenoeg uitgestorven. Maar, zoals deze filmklassieker ons leert: Cowboys keren altijd terug. Ofwel: filmmakers hebben nog steeds de drang om de ongebreidelde vrijheid en grenzeloosheid te verbeelden in hun werk. Die tijd dat paarden het voornaamste transportmiddel waren is onweerstaanbaar. Ook in hedendaagse films leeft die geest overigens voort. Hieronder een mix van historische en contemporaine verbeeldingen van het leven nabij de frontier.

(10) Rango (2011, GooglePlay/Microsoft Store/iTunes)

Aan de rand van de mensheid zijn pioniers tot elkaar veroordeeld. Zo ook kameleon Rango (Johnny Depp), die per abuis neerstrijkt in een dorpje in het wilde westen. Zo’n gemeenschap waar een dringende behoefte is aan een sterke gezagsdrager. Regisseur Gore Verbinski presenteert met deze animatiefilm een detailrijk project waar ouder én kind gebiologeerd naar elk shot kunnen kijken.

(9) Brimstone (2017, Itunes/GooglePlay/Pathé)

Nederlanders die in de vorige eeuwen en masse emigreerden naar de Verenigde Staten kwamen terecht in een onbekende wildernis die dikwijls werd gedomineerd door het geloof. In de genrefilm Brimstone schetst regisseur Martin Koolhoven hoe De Dominee (Guy Pearce), of dominees in algemene zin, er destijds op zijn zachts gezegd een akelige, vrouwonvriendelijke werkwijze op nahielden.

(8) Bone Tomahawk (2015, GooglePlay/iTunes)

Het westerngenre leent zich uitstekend voor uitstapjes naar horror: kannibalen in de woestenij. Een een stel heldhaftige types, waaronder een rol van Kurt Russell, mogen diegenen die dreigen verorberd te worden te hulp schieten. Russell zien we trouwens verderop in deze lijst wederom terug.

(7) Slow West (2015, GooglePlay/iTunes)

Het leven in het wilde westen voltrok zich met een aanzienlijk lager tempo dan de vluchtige maatschappij waarin we ons vandaag de dag begeven. Bovenal: vroeger was het zoeken van je liefje een gigantische onderneming. De Schotse Jay Cavendish (Kodie Smit-McPhee) beschikt nog niet over facebook, en moet zodoende eigenhandig en deels te voet het wilde westen doorkruisen.

(6) La isla minima (2014, GooglePlay)

Deze gelauwerde Spaanse film werd opgenomen in de buurt van Sevilla. De omgeving van deze Andalusische stad oogt als een dorre, woeste landstreek. Het verhaal speelt zich af aan het einde van de jaren 70, net na het Franco-tijdperk. Twee detectives uit Madrid, twee ideologische en fysieke tegenpolen, moeten in het afgelegen gebied een moord oplossen – denk aan de Spaanse filmversie van True Detective.

(5) Django Unchained (Pathé Thuis/GooglePlay/iTunes)

Quentin Tarantino, bekend van zijn waanzinnige oeuvre, opent met deze innovatieve western een geheel nieuw hoofdstuk in de filmgeschiedenis. Met als centraal personage de voormalige slaaf Django (Jamie Foxx) die begint aan een bloederige wraaktocht. Met als eindstation een het landgoed van een plantagehouder in Mississippi waar Django’s vrouw gevangen wordt gehouden. Met schitterende rollen van Leonardo DiCaprio en Christoph Waltz.

(4) Hell or High Water (2016, GooglePlay/iTunes/Pathé Thuis)

Taylor Sheridan is een betrekkelijk onbekende acteur die in 2015 hoge ogen gooide met zijn met zijn scenario voor het uiterst spannende Sicario – zijn nieuwste film Wind River draait momenteel in de bioscoop. Zijn volgende project na Sicario was Hell or High Water, eveneens een grote verrassing. Over twee broers (Chris Pine en Ben Foster) in West-Texas, die noodgedwongen een aantal bankovervallen plegen. Op woestijnrijke plekken waar bandieten elkaar ooit met paard, wagen en wapen bestreden.

(3) The Hateful Eight (2015, GooglePlay/Pathé Thuis)

Nog een keer Kurt Russell: ditmaal als premiejager John Ruth die zijn gevangene, crimineel Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh), in een koets door een sneeuwstorm moet begeleiden naar de dichtstbijzijnde sheriff. Onderweg komen ze Majoor Marquis Warren (Samuel L. Jackson) tegen, en dan weet je al genoeg: dit gaat de verkeerde kant op. De onheilspellende compositie van grootmeester Ennio Morricone uit de openingsscène onderschrijft dat onderhuidse gevoel, dat altijd aanwezig is in Tarantino’s werk.

(2) Meek’s Cutoff (2012, Pathé Thuis)

Als we het hebben over het lijzige tempo van het leven nabij de frontier, dan is Kelly Reichardts toevoeging aan de westerncanon een perfect voorbeeld. We zien het harde bestaan door de ogen van Emily Tetherow (Michelle Williams) die met haar gezelschap, zo verraadt de titel, in 1845 in rijtuigen onderweg is naar een afslag in de woestijn van Oregon. Deze afslag naar een nieuw bestaan dreigt te worden verhinderd door een indianenstam, en door interne strubbelingen.

(1) Winter’s Bone (2010, iTunes/GooglePlay)

Tenslotte nog een hedendaagse western. Over – onder meer – de drugsplaag in de Amerikaanse Appalachen. Puber Ree (Jennifer Lawrence) ontfermt zich over haar zusje en moeder, en probeert zich staande te houden in een rurale gemeenschap, wanneer haar vader, een notoire drugsdealer, vermist raakt. Hier zien we wederom hoezeer het leven aan de rand van de mensheid, hoog in de bergen, soms een ware beproeving kan zijn.