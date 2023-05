Vrijdag top 10: Boekverfilmingen • 06-10-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Elke week schrijft onze recensent Omar Larabi een top tien met televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Vandaag: Recente boekverfilmingen.

Ooit werden boekverfilmingen verguisd, onder meer door aanhangers van de Franse Nouvelle Vague-beweging. Het nieuwe medium film moest zonder tussenkomst van geschreven taal, een veel oudere kunstvorm, een eigen beeldtaal ontwikkelen.

Deze visie is achterhaald door de realiteit: er verschijnen nog steeds jaarlijks talloze succesvolle boekverfilmingen. Ook in Nederland, dat weleens gekscherend ‘het land van de boekverfilmingen wordt genoemd’. Met mooie voorbeelden als Tonio en Karakter. Saillant trouwens – af en toe noem ik het weer – dat veel onbekendere titels, zoals het Japanse Confessions (2010), gebaseerd op de roman Kokuhako, nergens te vinden zijn. Hieronder een aantal recente buitenlandse adaptaties die wel opgenomen zijn in VOD-catalogi.

(10) Drive (2011, Pathé Thuis)

Zinderende neo-noir met dito soundtrack. Met in de hoofdrol Ryan Gosling, die in de huid kruipt van een mysterieuze chauffeur die bijverdiend als bestuurder van de vluchtauto, bij daden die het daglicht niet kunnen verdragen. Scenarist Hossein Amini adapteerde het boek van James Sallis uit 2005. Nicolas Winding Refn verzorgt met verve de regie.

(9) Carol (2015, Pathé Thuis)

Zelden werd de opbloeiende, sensuele romance tussen twee vrouwen – jong en oud; arm en rijk – zo treffend verbeeld. Scenarist Phyllis Nagy vormde de roman The Price of Salt – Patricia Highsmith schreef deze in 1952 – om tot een historisch drama. Regisseur Todd Haynes haalt het beste uit zijn muzen: hoofdrolspelers Cate Blanchett en Rooney Mara.

(8) Phoenix (2014, Google Play)

De feniks wordt herboren: Holocaustoverlever Nelly Lenz (Nina Hoss in topvorm) keert na de Tweede Wereldoorlog met onherkenbaar gelaat terug naar haar oude leven in Berlijn. Op zoek naar diegene die haar heeft verraden. Grootmeester Harun Farocki schreef met vaste collaborateur regisseur Christian Petzold het scenario, gebaseerd op Let Retour des cendres uit 1961, van Hubert Montheilhet.

(7) The Wolf of Wall Street (2013, Netflix/Pathé Thuis/Itunes/Google Play)

Leonardo DiCaprio speelt Jordan Belfort, de auteur van het gelijknamige boek waarop deze film is gebaseerd. Terrence Winter, bekend van The Sopranos en Boardwalk Empire, bewerkte Belforts perikelen op verzoek van regisseur Martin Scorsese. Wat volgt is een verheerlijking van het kwaad – de misstanden op Wall Street – zoals de Italiaan, bekend van Goodfellas, dat zo magistraal kan.

(6) Gone Girl (2014, Amazon Prime/Pathé Thuis/Google Play/Microsoft Store)

Regisseur David Fincher bewees met Fight Club al dat hij een virtuoos is als het gaat om boekverfilmingen, nadat hij zicht ontpopte als een talentvol maker van videoclips. Zijn Gone Girl is gebaseerd op het gelijknamige boek van Gillian Flynn, die haar eigen werk transformeert tot een doorwrocht scenario. Over een vrouw (Rosamund Pike) die ineens verdwijnt, en haar echtgenoot (Ben Affleck) verdacht maakt.

(5) Room (2015, Netflix/Pathé Thuis)

Boeiend tweeluik over een jonge vrouw (Brie Larsson) die noodgedwongen haar zoontje (Jacob Tremblay) opvoedt in een ruimte van enkele vierkante meters, afgesloten van de buitenwereld. De Ierse Regisseur Lenny Abramson werkte voor de totstandkoming van zijn huzarenstuk nauwgezet samen met zijn landgenoot Emma Donoghue, op wier boek de claustrofobische film gebaseerd is.

(4) 12 Years a Slave (2013, Netflix/Pathé Thuis/Itunes/Google Play)

Solomon Northup leefde in de eerste helft van de 19e eeuw. Hij was een fervent tegenstander van de slavernij. In 1853 publiceerde hij 12 Years a Slave, over zijn eigen beproevingen als zwarte man. Scenarist John Ridley adapteerde dit belangrijke relaas voor regisseur Steve McQueen: beide mannen wonnen terecht een Oscar voor dit aangrijpende verhaal.

(3) Tinker Tailor Soldier Spy (2011, Netflix/Pathé Thuis/Google Play/Itunes)

Twee grootheden liggen ten grondslag aan deze fascinerende thriller over de Koude Oorlog: regisseur Tomas Alfredson (binnnenkort verschijnt zijn nieuwste film: The Snowman), die eerder al schitterde met Let the Right One In (2008). En auteur John le Carré, die bekend staat om zijn uiterst spannende romans, waaronder Tinker Tailor Soldier Spy uit 1974. Daarnaast moeten we acteur Gary Oldman eveneens niet vergeten: zijn personage is de spil in dit web van intrige.

(2) The Handmaiden (2016, Google Play/Pathé Thuis)

Vrouwenliefde domineert – naast Carol en de nummer 1 - in deze top 10. Park Chan-Wook, bekend van Old Boy, laat zijn juweeltje – een enerverende, erotische thriller – afspelen in Zuid-Korea tijdens de Japanse bezetting aan het begin van de vorige eeuw. Jonkvrouw Hideko (Min-hee Kim) krijgt een verhouding met haar dienaar Sook-Hee (Tae-ri Kim), maar niets is wat het lijkt. Gebaseerd op de roman Fingersmith van Sarah Waters uit 2002.

(1) La vie d’Adèle (2013, Pathé Thuis/Google Play/Itunes)

Abdellatif Kechiche’s 3 uur durende lofzang op de waarachtige verliefdheid werd in Cannes terecht bekroond met de Gouden Palm. Samen met co-scenarist Ghalia Lacroix bewerkte hij Le Bleu est une couleur chaude van Julie Maroh uit 2010. Over de verhouding tussen Emma (Léa Seydoux) en Adèle (Adèle Excharchopoulos); de twee muzen die Kechiche hij voortdurend in close-up filmt, waardoor de energie van het witte doek afdruipt.