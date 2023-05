Vooruitblik Orphan Black S05: de vele gezichten van Tatiana Maslany • Netflix • 10-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het vijfde, laatste seizoen Orphan Black (morgen op Netflix) zal wederom vooral draaien om de verschillende personages die Tatiana Maslany moeiteloos weet neer te zetten.

De eerste jaren dat Orphan Black te zien was, werd Tatiana Maslany schandalig genoeg genegeerd door de Emmy’s. Dat foutje werd in 2016 rechtgezet toen ze eindelijk haar nominatie kreeg en welverdiend won. Maar liefst vijf hoofdrollen en talloze kleinere rolletjes neemt Maslany voor haar rekening in de Canadese sf-thrillerserie. Als Sarah Manning komt ze er achter dat ze één versie van een serie klonen is, en klem zit tussen twee organisaties die beide weinig goeds in de zin lijken te hebben. Aan de ene kant is er de beweging Neolution, die de klonen gecreëerd heeft en gelooft dat wetenschap de menselijke evolutie kan sturen, aan de andere kant is er de geheime, religieuze groepering The Proletheans, die probeert de klonen uit te roeien.

De plot heeft genoeg intriges, drama en komedie om aflevering na aflevering te boeien, maar stiekem draait het toch vooral om al die verschillende personages die Maslany moeiteloos weet neer te zetten. Naast Sarah speelt ze bijvoorbeeld ook Cosima Niehaus, een nerderige geneticus die de wetenschappelijke kant van de zaak probeert uit te vogelen. En Helena, een Oekraïense die werd opgeleid tot moordenaar om de andere klonen om te brengen, maar zich uiteindelijk aansluit bij haar ‘zusters’. Verder is ze nog Rachel Duncan, een bazige zakenvrouw die verbonden is aan Neolution. Maar het is vooral de briljant neergezette Alison Hendrix, die zich langzaam ontpopt van tuttige voetbalmoeder tot een soort Breaking Bad s Heisenberg, waar Maslany de meeste lol mee lijkt te hebben. Los van andere kapsels en kledingstijlen zijn het de maniertjes en mimiek die de actrice al haar rollen meegeeft die er voor zorgen dat je nooit het idee hebt dat je naar dezelfde persoon zit te kijken.

De diverse vrouwelijke hoofdrollen gecombineerd met onderwerpen als vruchtbaarheid en medische experiment geven de serie een krachtige thematische ondertoon, over identiteit en lichamelijke autonomie. Die gaat volgens de hoofdrolspeelster in het vijfde en laatste seizoen tot een climax komen. Een krachtig statement, want terwijl er in de echte wereld nog absurditeiten plaatsvinden zoals een groep van uitsluitend mannen die beslissingen neemt over zaken als abortus (Halloo Trumps Amerika!), gaat Tatiana Maslany in de finale van Orphan Black patriarchale kont schoppen. In vele verschillende, glorieuze gedaantes.

Orphan Black S05, vanaf 10 juli op BBC America, vanaf 11 juni op Netflix