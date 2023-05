Vooruitblik: nieuw op Netflix in september • Nieuws • 01-09-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Op de valreep van augustus verraste Netflix met The Vampire Diaries S07 , maar ook voor september staan er veel fraaie releases klaar.

Bovenstaande series zijn Netflix-originals, maar er staan ook series van andere zenders klaar. Zo zal het zesde seizoen van Once Upon a Time ( seizoen zeven start volgende maand in Amerika) worden toegevoegd op 13 september. Op 15 september komt American Horror Story: Roanoke ( American Horror Story: Cult start volgende week in Amerika) naar Netflix. Op die dag verschijnt ook het tweede seizoen van Veggietales in the City, het vijfde seizoen van Project MC2 en het negende seizoen van RuPaul’s Drag Race. Maar daarmee zijn er we er nog niet, want het gloednieuwe Star Trek Discovery van CBS gaat op 25 september bijna gelijktijdig met de première in Amerika van start op Netflix. Op 28 september ( en dus niet pas in oktober ) kun je ook al kijken naar de eerste aflevering van Designated Survivor S02.

Wat betreft documentaires trapt Netflix op 3 september af met Whitney: Can I Be Me, over het leven van Whitney Houston. Verder verschijnt op 22 september ook een documentaire over Lady Gaga op Netflix. Vanaf 8 september kun je kijken hoe de brandweer in Californië te werk gaat in Fire Chasers . Op 15 september worden First They Killed My Father ( bekijk de trailer ) en Strong Island ( bekijk de trailer ) toegevoegd. Het door Angelina Jolie gemaakte First They Killed My Father is weliswaar geen documentaire, maar bevat louter onbekende acteurs en vertelt het tragische levensverhaal van de Cambodjaanse activiste Loung Ung. Strong Island draait om de misstanden rond de moord op een zwarte docent in Long Island. Op 22 september verschijnt een wat luchtigere documentaire in de vorm van de serie Travels with My Father , gepresenteerd door de Britse komiek Jack Whitehall.

Tot slot wordt ook het cabaretaanbod van Netflix op 10 september verder uitgebreid met de show Licht van Youp van 't Hek (een dag eerder, 9 september, ook te zien op NPO1, 20:30 uur). Vorige maand voegde Netflix tevens al voorstellingen van Sara Kroos, Pieter Derks, Freek de Jonge, Najib Amhali, Theo Maassen, Guido Weijers en Bert Visscher toe.