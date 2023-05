Vooruitblik: nieuw op Netflix in oktober • Nieuws • 02-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Deze maand verschijnt het langverwachte tweede seizoen van Stranger Things op Netflix, maar er zit nog meer aan te komen.

Netflix heeft uiteraard ook weer verschillende eigen series op het programma staan, met het tweede seizoen van Stranger Things (bekijk de trailer ) als de grootste smaakmaker. De nieuwe afleveringen van de serie debuteren op 27 oktober. Deze maand verschijnt (mede door toedoen van het succes van Gomorra) ook de eerste Italiaanse Netflix-productie in de vorm van de misdaadserie Suburra (6 oktober, bekijk bekijk de trailer ). Een andere Netflix Original die eraan zit te komen is Mindhunter (13 oktober, bekijk bekijk de trailer ), het nieuwe tv-project van Se7en- en Zodiac-regisseur David Fincher ( House of Cards ).

Wat betreft Netflix-films krijgen we deze maand het tragikomische The Meyerowitz Stories (13 oktober, bekijk de trailer ) met Ben Stiller en Dustin Hoffman voorgeschoteld, evenals de actiefilm Wheelman (20 oktober, bekijk de teaser ) met Frank Grillo. Naast het nu al te bekijken Gerald's Game (lees de recensie ) komt Netflix deze maand met nog een nieuwe Stephen King-verfilming in de vorm van 1922 (20 oktober, bekijk de trailer ).

Op het gebied van documentaires zien we deze maand The Death and Life of Marsha P. Johnson (6 oktober), Kingdom of Us (13 oktober), One of Us (20 oktober), The Day I Met El Chapo: The Kate del Castillo Story (20 oktober) en Joan Didion: The Center Will Not Hold (27 oktober). Tot slot is er ook komedie met de theatervoorstellingen Annihilation (17 oktober) van Patton Oswalt en Vankwaadtoterger (2 oktober) van Theo Maassen.

Tot slot alvast drie Netflix filmtips voor deze maand: de Disney-film Pocahontas (12 oktober), The Hateful Eight van Quentin Tarantino (13 oktober) en 10 Cloverfield Lane (27 oktober) met Mary Elizabeth Winstead ( Fargo ).