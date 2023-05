Vooruitblik: nieuw op Netflix in juni • Netflix , Nieuws • 31-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Op filmgebied voegt Netflix op 1 juni de drie originele RoboCop-films toe, waarvan de eerste in 1987 werd geregisseerd door Paul Verhoeven . Kinderen kunnen vanaf 5 juni kijken naar Peter Pan, waarna het op 12 juni de beurt is aan de sequel Return to Never Land. Verder wordt op 15 juni ook Pete's Dragon toegevoegd.