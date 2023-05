Vooruitblik Homeland: Portret Claire Danes • NPO • 14-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Voorpret bij een nieuw seizoen Homeland (zondag op Showtime, vanaf 29 januari op NPO3): actrice Claire Danes en haar personage Carrie Mathison zijn elkaars tegenpolen.

De in New York geboren Claire Danes (1979) breekt door aan het begin van de jaren negentig. Haar meest memorabele rol is lange tijd die van Juliet, in Baz Luhrmanns Romeo + Juliet (1996), als tegenspeelster van Leonardo di Caprio in deze eigentijdse versie van het klassieke Shakespeariaanse drama. De jonge Danes heeft aan haar mimiek genoeg om haar emoties te acteren. Wie kent niet de romantische en bijkans kitscherige scène bij het aquarium: met de twee geliefden die elkaar zwoel aankijken.

De rol waarvoor Danes later een Golden Globe en een Emmy wint, is beduidend excentrieker. In 2010 vertolkt ze het titelpersonage in Temple Grandin: een hbo-film die tot de dag van vandaag ondergewaardeerd is. In deze biopic speelt de actrice een autistische doch bijzonder slimme wetenschapper die verantwoordelijk is voor de introductie van ‘humanere’ slachtmethodes in de vee-industrie. Opnieuw valt Danes’ mimiek op: ze heeft Grandin echt van dichtbij bestudeerd.

Sinds 2007 speelt Danes regelmatig op Broadway in haar geboorteplaats. Misschien heeft dat haar wel geholpen bij de ontwikkeling van rollen als Temple Grandin en CIA-agent Carrie Mathison in Homeland , waar ze nu vooral bekend van is. In het theater is acteerwerk immers fysiek, en er zijn geen mogelijkheden voor close-ups. Emoties moeten duidelijk zichtbaar zijn in je gelaat. En dat kan Danes uitstekend; daar won ze meerdere Emmy’s en Golden Globes mee.

Het is daarentegen geen verassing dat Danes’ acteerwerk ook het mikpunt van spot is geworden: in 2014 kwam de website Vulture met haar 17 beste ‘cry-faces’. Variërend van ‘casual huilgezicht’ tot ‘zakelijk huilgezicht’. De conclusie die je uit dit (flauwe) artikel kan trekken is tweeledig: Danes is een goede actrice, en Homeland is een bijzonder naargeestige televisieserie – waarin dus veel wordt gehuild. In de LA Times vertelt Danes hierover: ‘Ik ben blij als ik klaar ben met de huilgezichten.’ In datzelfde artikel wordt teruggeblikt op het vorige seizoen, toen Carrie Mathison gelukkig en wel samenwoonde met haar dochter en partner in Berlijn. Dat was ‘een vleugje geluk’.

Danes heeft daarnaast in interviews vaak opgemerkt hoezeer ze verschilt van Carrie Mathison. Ze lijkt in de verste verte niet op de bipolaire veiligheidsexpert – en dat zou ook stompzinnig zijn, dat heet immers acteren. En ze acteert deze geestelijke stoornis met verve, aldus Jane Parkinson, die zelf ook bipolair is. Zij schreef een artikel in The Guardian waarin ze uiteenzet hoe ze prima kan leven met het personage Carrie Mathison.

Homeland S6, vanaf 15 januari op Showtime; vanaf 29 januari op NPO 3