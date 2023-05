Vooruitblik Homeland: Hoe de serie werd beticht van racisme • NPO • 15-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De dramaserie kreeg vaker kritiek op de verbeelding van stereotypes.

In 2015 kwam Homeland negatief in het nieuws: op de set hadden graffiti-artiesten op verzoek van de producenten enkele Arabische leuzen aangebracht. Wat de producenten niet wisten – omdat ze de leuzen uit luiheid niet vertaalden – was de betekenis van deze oneliners, zoals ‘Homeland is racistisch’. In The Guardian legden de artiesten hun motivatie uit: ‘In de ogen van de producers is de Arabische taal slechts een toevoeging aan de set die het idee van het Midden-Oosten als horrorfantasie vervolmaakt. De maker van Homeland , Alex Ganse, reageerde op de affaire: ‘Homeland wil altijd een subversief karakter houden en discussies aanwakkeren. Daarom waarderen we deze sabotage dan ook.’

Toch was dit niet de eerste keer dat de dramaserie werd bekritiseerd. In 2012 verscheen in The Guardian een artikel van Peter Beaumont, met als stelling: ‘ Homeland is een briljante serie, maar worden moslims niet weergegeven als barbaren?’ In het artikel haalt Beaumont Jack Shaheen aan, die de verbeelding van Arabieren in de Amerikaanse cultuur heeft bestudeerd: ‘Die spelen sinds de jaren twintig drie rollen: terrorist, buikdanser of miljardair.’ En welke rol ze ook aannemen, ‘ze zijn allemaal verdacht.’ Laila Al-Arian schreef in The Atlantic over de fouten in de serie, zoals namen die verkeerd worden uitgesproken en gewoonten die verkeerd worden belicht.

Deze kritiek wordt meestal weggewuifd met ‘het is fictie’, of ‘dit is drama’. En toegegeven: Homeland is spannend en kijkt lekker weg. Toch moeten we af en toe stil staan bij waar we naar zitten te kijken. Voordat The Cosby Show uitgroeide tot een succes had de Afro-Amerikaanse gemeenschap een negatiever imago. Een fictieve arts, vertolkt door Bill Cosby, kan een bijdrage leveren aan de reputatie van een etnische minderheid. Wanneer je deze gedachte omdraait, dan is het evident dat de (negatieve) verbeelding van de ander in Homeland – de Arabier, de Iraniër – nooit zal bijdragen aan een positief beeld van deze gemeenschap/landen/mensen.

Alle kritiek lijkt dan ook een oproep aan scenarioschrijvers, en in het bijzonder het schrijversteam van Homeland. Emancipatie is een onomkeerbaar proces: realiseer welke rol je daarin wil spelen. Begin het zesde seizoen met een schone lei (en zonder stereotypes).

Homeland S6, vanaf 15 januari op Showtime; vanaf 29 januari op NPO 3