Voorproefje op slotreeks Pretty Little Liars • 11-01-2017

Op 18 april gaat Pretty Little Liars weer van start bij Freeform. De makers gaven alvast wat nieuwe informatie en een voorproefje vrij.

Producent I. Marlene King bevestigde tegenover de Television Critics Association dat er voor het einde van de serie nog een keer een jaar vooruit wordt gesprongen. King liet de fans eveneens weten dat veel van de populaire bijrolspelers uit de voorgaande seizoenen, opnieuw op zullen duiken in de laatste 10 afleveringen. Volgens producent Oliver Goldstick zal in één van de laatste afleveringen ook een musicalnummer verwerkt worden, zodat de castleden hun zangtalent kunnen tonen. Hoewel Pretty Little Liars dit jaar na 7 seizoenen ten einde komt, sluit King een latere reünie zeker niet uit. ‘In deze huidige televisiewereld zijn er steeds meer manieren om personages later weer terug te brengen. Het was niet makkelijk om afscheid te nemen van deze mensen. We zullen in de toekomst nog wel een manier vinden om ze weer terug te halen.’

De eerste 6 seizoenen – plus de eerste helft van seizoen 7 – van Pretty Little Liars zijn nu te zien op Netflix. De tweede helft van seizoen 7 verschijnt later dit jaar bij de streamingdienst. Bekijk hieronder alvast een eerste scène.