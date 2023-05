Voorproefje op Sand Castle van Netflix • Nieuws • 03-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Eind april debuteert Netflix het oorlogsdrama Sand Castle. Bekijk Nicholas Hoult (X-Men), Henry Cavill (Man of Steel) en Logan Marshall-Green (Prometheus) in de eerste beelden.

Het script voor Sand Castle werd geschreven door Chris Roessner en de film is een heel persoonlijk project voor de scenarist. Roessner vocht namelijk zelf mee in de tweede Golfoorlog en liet zich tijdens het schrijven inspireren door wat hij daar zelf meemaakte. Het verhaal speelt zich af in 2003 en volgt een groep Amerikaanse soldaten in Irak. Hoult geeft gestalte aan de onervaren soldaat Matt Ocre. Samen met zijn collega’s wordt hij eropuit gestuurd om in een buitenwijk van Baqubah een waterbron te repareren, die door Amerikaanse bommen defect is geraakt. Eenmaal ter plekke probeert hij de lokale bevolking te overtuigen van zijn goede intenties, maar dat is niet zonder gevaar.

Sand Castle heeft bijrollen voor onder andere Glen Powell, Beau Knapp en Neil Brown Jr.. Het oorlogsdrama is na A Wolf at the Door de tweede film van Fernando Coimbra. De Braziliaanse regisseur schoot voor Netflix eerder al een aantal afleveringen van het eerste seizoen van Narcos. Sand Castle gaat op 21 april in première.