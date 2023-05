Voorproefje op S1 finale van Westworld

Volgende week komt het eerste seizoen van Westworld ten einde op HBO.

Westworld is gebaseerd op de gelijknamige film van Jurassic Park-auteur Michael Crichton. De nieuwe televisieadaptatie is afkomstig van Jonathan Nolan ( Person of Interest ) en diens vrouw Lisa Joy Nolan (Burn Notice, Pushing Daisies). De serie draait om een gigantisch pretpark, waar mensen zich in het oude westen kunnen wanen. De mechanische bewoners van deze wereld zijn niet van echt te onderscheiden. Het grote brein achter het park wordt gespeeld door Anthony Hopkins, wiens fenomenale acteerprestatie hier al eens goed onder de loep werd genomen . Andere rollen zijn er voor Jeffrey Wright en Evan Rachel Wood. HBO heeft al een volgend seizoen besteld , maar dat zal nog even op zich laten wachten. Tegenover Entertainment Weekly liet de betaalzender weten dat de tweede reeks waarschijnlijk pas in 2018 in première gaat.